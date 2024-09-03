Одразу три українських міністри вирішили звільнитися

Увечері 3 вересня стало відомо, що три українських міністри, а також очільник Фонду держмайна подали заяви на звільнення.

Неочікувані відставки у Кабміні — що відбувається

Про це офіційно повідомив очільник парламенту України Руслан Стефанчук.

За словами останнього, До Верховної Ради України надійшли заяви про відставку від:

Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Камишіна О.М.

Міністра юстиції України Малюськи Д.Л.

Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Стрільця Р.О.

Окрім того, наголошується, що заява про звільнення також надійшла від голови Фонду державного майна України Коваля В.С.

Руслан Стефанчук наголосив, що всі заяви будуть розглянуті на одному з найближчих пленарних засідань.

Що важливо знати про звільнення Кудрицького

2 вересня наглядова рада НЕК "Укренерго" ухвалила рішення про звільнення Володимира Кудрицького з посади очільника компанії.

За словами останнього, це рішення не стосується питання захищеності підстанцій "Укренерго".

Варто зазначити, що голова наглядової ради "Укренерго" Данієль Доббені та її член Педер Андерсон подали заяви про дострокове припинення повноважень на тлі звільнення Володимира Кудрицького.

Представники міжнародних фінансових організацій заявили, що стурбовані звільненням Володимира Кудрицького і закликають призупинити важливі управлінські рішення до формування наглядової ради "Укренерго".