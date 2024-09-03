Сразу три украинских министра решили уволиться

Вечером 3 сентября стало известно, что три украинских министра, а также глава Фонда госимущества подали заявления на увольнение.

Неожиданные отставки в Кабмине — что происходит

Об этом официально сообщил глава парламента Украины Руслан Стефанчук.

По словам последнего, В Верховную Раду Украины поступили заявления об отставке от:

Министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Камышина О.М.

Министра юстиции Украины Малюськи Д.Л.

Министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Стрельца Р.А.

Кроме того, указано, что заявление об увольнении также поступило от председателя Фонда государственного имущества Украины Коваля В.С.

Руслан Стефанчук подчеркнул, что все заявления будут рассмотрены на одном из ближайших пленарных заседаний.

Что важно знать об увольнении Кудрицкого

2 сентября наблюдательный совет НЭК "Укрэнерго" принял решение об увольнении Владимира Кудрицкого с должности руководителя компании.

По словам последнего, это решение не касается вопроса защищенности подстанций "Укрэнерго".

Стоит отметить, что глава наблюдательного совета "Укрэнерго" Даниель Доббени и его член Педер Андерсон подали заявления о досрочном прекращении полномочий на фоне увольнения Владимира Кудрицкого.

Представители международных финансовых организаций заявили, что взволнованы увольнением Владимира Кудрицкого и призывают приостановить важные управленческие решения до формирования наблюдательного совета "Укрэнерго".