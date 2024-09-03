Віцепрем'єрка Стефанішина подає у відставку

Увечері 3 вересня офіційно стало відомо про те, що віцепрем'єр-міністерка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина вирішила звільнитися.

Стефанішина подала заяву про відставку

Про це повідомив глава українського парламенту Руслан Стефанчук.

До Верховної Ради України надійшла заява від Віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Стефанішиної О.В. про відставку, — йдеться в його повідомленні. Поширити

Причина такого рішення поки не розкривається.

За словами Руслана Стефанчука, заяву буде розглянуто на одному з найближчих пленарних засідань.

Що важливо розуміти, про рішення звільнитися 3 вересня також оголосили ще три міністра. Йдеться про:

Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Камишіна О.М.

Міністра юстиції України Малюськи Д.Л.

Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Стрільця Р.О.

Фото: колаж

Ба більше, Стефанчук підтвердив, що заява про звільнення також надійшла від голови Фонду державного майна України Коваля В.С.

Як зазначив глава Верховної Ради, їхні заяви також будуть розглянуті на одному з найближчих пленарних засідань.

Як ексочільник “Укренерго” Кудрицький коментує своє звільнення

2 вересня офіційно стало відомо, що наглядова рада НЕК "Укренерго" ухвалила рішення про звільнення Володимира Кудрицького з посади очільника компанії.

Як стверджує останній, це рішення не стосується питання захищеності підстанцій "Укренерго".

Попри окремі повідомлення в медіа, рішення НР щодо мого звільнення не має жодного стосунку до питання захищеності підстанцій "Укренерго". Я представив членам наглядової ради детальний звіт щодо кожного об’єкту. І до нього у членів НР жодних запитань не було, — заявив ексочільник "Укренерго". Поширити

Він також додав, що на підстанціях "Укренерго" побудовано понад 60 антидронових укриттів.

За словами Кудрицього, на них не витрачено жодної гривні з державного бюджету, адже всі вони побудовані за кошти міжнародної підтримки.