Віцепрем'єрка Стефанішина подає у відставку

Увечері 3 вересня офіційно стало відомо про те, що віцепрем'єр-міністерка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина вирішила звільнитися.
Головні тези:
- Окрім Стефанішиної, свої заяви про відставку також подали три інших міністри: Камішін, Малюська та Стрільець.
- Також неочікувано вирішив звільнитися голова Фонду держмайна Коваль.
- 2 вересня наглядова рада НЕК “Укренерго" звільнила Володимира Кудрицького з посади очільника компанії.
Стефанішина подала заяву про відставку
Про це повідомив глава українського парламенту Руслан Стефанчук.
Причина такого рішення поки не розкривається.
За словами Руслана Стефанчука, заяву буде розглянуто на одному з найближчих пленарних засідань.
Що важливо розуміти, про рішення звільнитися 3 вересня також оголосили ще три міністра. Йдеться про:
Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Камишіна О.М.
Міністра юстиції України Малюськи Д.Л.
Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Стрільця Р.О.
Ба більше, Стефанчук підтвердив, що заява про звільнення також надійшла від голови Фонду державного майна України Коваля В.С.
Як зазначив глава Верховної Ради, їхні заяви також будуть розглянуті на одному з найближчих пленарних засідань.
Як ексочільник “Укренерго” Кудрицький коментує своє звільнення
2 вересня офіційно стало відомо, що наглядова рада НЕК "Укренерго" ухвалила рішення про звільнення Володимира Кудрицького з посади очільника компанії.
Як стверджує останній, це рішення не стосується питання захищеності підстанцій "Укренерго".
Він також додав, що на підстанціях "Укренерго" побудовано понад 60 антидронових укриттів.
За словами Кудрицього, на них не витрачено жодної гривні з державного бюджету, адже всі вони побудовані за кошти міжнародної підтримки.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-