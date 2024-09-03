Вице-премьер Стефанишина подает в отставку

Вечером 3 сентября официально стало известно о том, что вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина решила уволиться.
Главные тезисы
- Кроме Стефанишиной, свои заявления об отставке также подали три других министра: Камишин, Малюська и Стрелец.
- Также неожиданно решил уволиться глава Фонда госимущества Коваль.
- 2 сентября наблюдательный совет НЭК "Укрэнерго" уволил Владимира Кудрицкого с должности руководителя компании.
Стефанишина подала заявление об отставке
Об этом сообщил глава украинского парламента Руслан Стефанчук.
Причина такого решения пока не раскрывается.
По словам Руслана Стефанчука, заявление будет рассмотрено на одном из ближайших пленарных заседаний.
Что важно понимать, о решении уволиться 3 сентября также объявили еще три министра. Речь идет о:
Министре по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Камышине О.М.
Министре юстиции Украины Малюське Д.Л.
Министре защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Стрельце Р.А.
Более того, Стефанчук подтвердил, что заявление об увольнении также поступило от председателя Фонда государственного имущества Украины Коваля В.С.
Как отметил глава Верховной Рады, их заявления также будут рассмотрены на одном из ближайших пленарных заседаний.
Как экс-глава "Укрэнерго" Кудрицкий комментирует свое увольнение
2 сентября официально стало известно, что наблюдательный совет НЭК "Укрэнерго" принял решение об увольнении Владимира Кудрицкого с должности руководителя компании.
Как утверждает последний, это решение не касается вопроса защищенности подстанций "Укрэнерго".
Он также добавил, что на подстанциях "Укрэнерго" построено более 60 антидроновых укрытий.
По словам Кудрица, на них не потрачена ни одна гривна из государственного бюджета, ведь все они построены за средства международной поддержки.
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