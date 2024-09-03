Вице-премьер Верещук также решила уволиться
Категория
Политика
Дата публикации

Вице-премьер Верещук также решила уволиться

Верещук
Читати українською
Источник:  Руслан Стефанчук

Вечером 3 сентября вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук написала заявление об отставке.

Главные тезисы

  • Вице-премьер Ирина Верещук заявила, что хочет уйти в отставку.
  • Свое решение она назвала "перезагрузкой", однако не раскрыла его причину.
  • Заявление Верещук и других министров, желающих уволиться, будут рассматривать во время одного из ближайших пленарных заседаний.

Неожиданные отставки в Кабмине набирают обороты

О решении Ирины Верещук сообщил глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

В Верховную Раду поступило заявление от вице-премьер-министра — министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Верещук И.А. об отставке, — написал он.

По словам Стефанчука, это заявление будут рассматривать во время одного из ближайших пленарных заседаний.

Ирина Верещук на своей странице в Фейсбук уже прокомментировала решение об отставке, однако не объяснила, почему его приняла.

Она лаконично назвала это "перезагрузкой".

Перезагрузка. После почти трех лет в Правительстве сегодня подала заявление об отставке. Благодарю Президента за доверие! Спасибо Премьеру и членам Правительства за сотрудничество! Спасибо народным депутатам за поддержку! Спасибо команде Минреинтеграции за труд и верность делу! Служу Украинскому народу!

Ирина Верещук

Ирина Верещук

Вице-премьер-министр — министер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины

Еще несколько украинских министров решили подать в отставку

Стоит отметить, что о решении уволиться 3 сентября сначала объявили три министра. Речь идет о:

  • Министре по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Камышине О.М.

  • Министре юстиции Украины Малюське Д.Л.

  • Министре защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Стрельце Р.А.

Также к ним присоединился глава Фонда государственного имущества Украины Коваль В.С.

Впоследствии стало известно, что подает в отставку вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

По словам Руслана Стефанчука, все заявления будут рассмотрены на одном из ближайших пленарных заседаний.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Сразу три украинских министра решили уволиться
украинские министры
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Визит Путина в Монголию несмотря на ордер МУС — появилась первая реакция ЕС
Путин
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Вице-премьер Стефанишина подает в отставку
Ольга Стефанишина

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?