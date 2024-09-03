Вице-премьер Верещук также решила уволиться

Неожиданные отставки в Кабмине набирают обороты

О решении Ирины Верещук сообщил глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

В Верховную Раду поступило заявление от вице-премьер-министра — министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Верещук И.А. об отставке, — написал он. Поделиться

По словам Стефанчука, это заявление будут рассматривать во время одного из ближайших пленарных заседаний.

Ирина Верещук на своей странице в Фейсбук уже прокомментировала решение об отставке, однако не объяснила, почему его приняла.

Она лаконично назвала это "перезагрузкой".

Перезагрузка. После почти трех лет в Правительстве сегодня подала заявление об отставке. Благодарю Президента за доверие! Спасибо Премьеру и членам Правительства за сотрудничество! Спасибо народным депутатам за поддержку! Спасибо команде Минреинтеграции за труд и верность делу! Служу Украинскому народу! Ирина Верещук Вице-премьер-министр — министер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины

Еще несколько украинских министров решили подать в отставку

Стоит отметить, что о решении уволиться 3 сентября сначала объявили три министра. Речь идет о:

Министре по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Камышине О.М.

Министре юстиции Украины Малюське Д.Л.

Министре защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Стрельце Р.А.

Также к ним присоединился глава Фонда государственного имущества Украины Коваль В.С.

Впоследствии стало известно, что подает в отставку вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

По словам Руслана Стефанчука, все заявления будут рассмотрены на одном из ближайших пленарных заседаний.