Вице-премьер Верещук также решила уволиться

Вечером 3 сентября вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук написала заявление об отставке.
Главные тезисы
- Вице-премьер Ирина Верещук заявила, что хочет уйти в отставку.
- Свое решение она назвала "перезагрузкой", однако не раскрыла его причину.
- Заявление Верещук и других министров, желающих уволиться, будут рассматривать во время одного из ближайших пленарных заседаний.
Неожиданные отставки в Кабмине набирают обороты
О решении Ирины Верещук сообщил глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.
По словам Стефанчука, это заявление будут рассматривать во время одного из ближайших пленарных заседаний.
Ирина Верещук на своей странице в Фейсбук уже прокомментировала решение об отставке, однако не объяснила, почему его приняла.
Она лаконично назвала это "перезагрузкой".
Еще несколько украинских министров решили подать в отставку
Стоит отметить, что о решении уволиться 3 сентября сначала объявили три министра. Речь идет о:
Министре по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Камышине О.М.
Министре юстиции Украины Малюське Д.Л.
Министре защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Стрельце Р.А.
Также к ним присоединился глава Фонда государственного имущества Украины Коваль В.С.
Впоследствии стало известно, что подает в отставку вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.
По словам Руслана Стефанчука, все заявления будут рассмотрены на одном из ближайших пленарных заседаний.
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