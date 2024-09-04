Глава МИД Кулеба идет в отставку

Утром 4 сентября официально стало известно, что глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба решил покинуть пост.
Главные тезисы
- Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба объявил о своей отставке, присоединившись к массовым увольнениям в правительстве.
- Накануне своего увольнения дипломат призвал союзников ускорить поставки систем ПВО для Украины.
- Ирина Верещук назвала свое решение об отставке "перезагрузкой".
Массовые увольнения в правительстве продолжаются
О решении украинского дипломата сообщил глава парламента Руслан Стефанчук.
Как сообщил Руслан Стефанчук, это заявление будет рассмотрено на одном из ближайших пленарных заседаний.
Следует отметить, что пока сам Дмитрий Кулеба свое решение не комментировал и не объяснял.
Одно из последних его публичных заявлений касалось ракетного удара России по Полтаве, который унес жизни 51 одного человека и привел к тому, что пострадали более 270 гражданских.
3 сентября глава украинского дипломатического ведомства призвал союзников Киева ускорить поставки систем ПВО в Украину, чтобы спасти больше жизней мирных граждан.
Что известно об увольнении других украинских министров
Вечером 3 сентября стало известно, что три украинских министра, а также глава Фонда госимущества подали заявления на увольнение:
Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Камышин О.М.
Министр юстиции Украины Малюська Д.Л.
Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Стрелец Р.А.
Руководитель Фонда государственному имуществу Украины Коваль В.С.
Через несколько часов аналогичное решение приняла вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.
После нее заявление об увольнении подала вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.
Она назвала свое решение "перезагрузкой", однако, как и другие министры, не раскрыла его причину.
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