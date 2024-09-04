Глава МИД Кулеба идет в отставку

Утром 4 сентября официально стало известно, что глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба решил покинуть пост.

Массовые увольнения в правительстве продолжаются

О решении украинского дипломата сообщил глава парламента Руслан Стефанчук.

В Верховную Раду поступило заявление от Министра иностранных дел Украины Кулебы Д.И. об отставке, — написал он. Поделиться

Как сообщил Руслан Стефанчук, это заявление будет рассмотрено на одном из ближайших пленарных заседаний.

Фото: facebook.com/stefanchuk.official

Следует отметить, что пока сам Дмитрий Кулеба свое решение не комментировал и не объяснял.

Одно из последних его публичных заявлений касалось ракетного удара России по Полтаве, который унес жизни 51 одного человека и привел к тому, что пострадали более 270 гражданских.

3 сентября глава украинского дипломатического ведомства призвал союзников Киева ускорить поставки систем ПВО в Украину, чтобы спасти больше жизней мирных граждан.

Что известно об увольнении других украинских министров

Вечером 3 сентября стало известно, что три украинских министра, а также глава Фонда госимущества подали заявления на увольнение:

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Камышин О.М.

Министр юстиции Украины Малюська Д.Л.

Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Стрелец Р.А.

Руководитель Фонда государственному имуществу Украины Коваль В.С.

Через несколько часов аналогичное решение приняла вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

После нее заявление об увольнении подала вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.