Когда Украину могут пригласить в НАТО. Кулеба раскрыл сроки

По мнению главы украинского МИД Дмитрия Кулебы, Украину, вполне возможно, могут пригласить в НАТО еще до саммита Альянса в Нидерландах в 2025 году.

Кулеба озвучил новый прогноз касательно интеграции Украины в НАТО

Я ясно вижу возможность, чтобы это произошло перед саммитом НАТО в Нидерландах в 2025 году. Дмитрий Кулеба Глава МИД Украины

Как считает украинский дипломат, если есть политическая воля, то путь для этого даже не нужно искать, потому что "Украина может получить приглашение даже сейчас, даже сегодня".

Для нас вопрос приглашения Украины в НАТО остается на повестке дня и мы поднимаем этот вопрос на переговорах с партнерами, прежде всего с США, — добавил глава ведомства. Поделиться

По его словам, речь идет не о немедленном вступлении в блок, а именно о приглашении, которое пришлет сигнал политической ясности и определенности.

Дмитрий Кулеба в очередной раз напомнил руководству НАТО, что Украина по всем параметрам заслуживает получения такого приглашения уже сейчас.

Дмитрий Кулеба идет в отставку

Утром 4 сентября глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подал заявление на увольнение.

Об этом заявил глава парламента Руслан Стефанчук.

В Верховную Раду поступило заявление от Министра иностранных дел Украины Кулебы Д.И. об отставке, — написал он. Поделиться

По словам Руслана Стефанчука, это заявление будет рассмотрено на одном из ближайших пленарных заседаний.

Фото: facebook.com/stefanchuk.official

Пока украинский дипломат не объяснял свое решение и не раскрывал его причину.

3 сентября Дмитрий Кулеба отреагировал на ракетный удар России по Полтаве, унесший жизни 53 человек.

На этом фоне глава МИД призвал союзников Киева ускорить поставки систем ПВО в Украину, чтобы спасти больше жизней мирных граждан.