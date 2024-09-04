Когда Украину могут пригласить в НАТО. Кулеба раскрыл сроки

По мнению главы украинского МИД Дмитрия Кулебы, Украину, вполне возможно, могут пригласить в НАТО еще до саммита Альянса в Нидерландах в 2025 году.
Главные тезисы
- Дмитрий Кулеба прогнозирует, что Украину могут пригласить в НАТО в ближайшем будущем.
- Украинский дипломат напомнил руководству НАТО, что Украина заслуживает получения приглашения прямо сейчас.
- Кулеба подчеркнул, что приглашение в НАТО станет сигналом политической ясности и определенности.
Кулеба озвучил новый прогноз касательно интеграции Украины в НАТО
Как считает украинский дипломат, если есть политическая воля, то путь для этого даже не нужно искать, потому что "Украина может получить приглашение даже сейчас, даже сегодня".
По его словам, речь идет не о немедленном вступлении в блок, а именно о приглашении, которое пришлет сигнал политической ясности и определенности.
Дмитрий Кулеба в очередной раз напомнил руководству НАТО, что Украина по всем параметрам заслуживает получения такого приглашения уже сейчас.
Дмитрий Кулеба идет в отставку
Утром 4 сентября глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подал заявление на увольнение.
Об этом заявил глава парламента Руслан Стефанчук.
По словам Руслана Стефанчука, это заявление будет рассмотрено на одном из ближайших пленарных заседаний.
Пока украинский дипломат не объяснял свое решение и не раскрывал его причину.
3 сентября Дмитрий Кулеба отреагировал на ракетный удар России по Полтаве, унесший жизни 53 человек.
На этом фоне глава МИД призвал союзников Киева ускорить поставки систем ПВО в Украину, чтобы спасти больше жизней мирных граждан.
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