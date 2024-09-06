НАТО в очередной раз призывает Китай не помогать России в войне против Украины

Генеральный секретарь Североатлантического альянса (НАТО) Йенс Столтенберг призвал Китай прекратить поддержку России в незаконной войне против Украины. Пекин подпитывает вооруженный конфликт, передавая Москве товары двойного назначения.

НАТО призывает Китай не помогать России

Россия получает от страны-партнера сырье, оборудование и компоненты для производства оружия. Это означает, что Китай подпитывает российскую военно-промышленную базу.

Китай стал решающим фактором в войне России против Украины. Благодаря своему партнерству без ограничений и поддержки российской оборонно-промышленной базы. Йенс Столтенберг Генеральный секретарь НАТО

Пекин продолжает сотрудничество с РФ и не вводит против него санкции. В частности, поставляет в Россию товары двойного назначения.

Если Китай продолжит и дальше поддерживать Москву, то его ждут последствия. Генсек НАТО предупредил, что это повлияет на интересы и репутацию Пекина.

Я призываю Китай прекратить поддержку незаконной войны России, — заявил Столтенберг. Поделиться

России открыто поставляют вооружение и беспилотники Иран и Северная Корея. Эти страны также находятся под санкциями Запада.

Отношение Китая к войне РФ против Украины

Пекин не называет российское вторжение и боевые действия на территории Украины войной. Его представители используют другие синонимы.

Чаще всего Китай называет войну «украинским кризисом» или «конфликтом».

Официальные лица в течение двух с половиной лет говорят о необходимости переговоров. При этом они проигнорировали Глобальный саммит мира по украинской формуле.