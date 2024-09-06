НАТО в очередной раз призывает Китай не помогать России в войне против Украины
Категория
Мир
Дата публикации

НАТО в очередной раз призывает Китай не помогать России в войне против Украины

Столтенберг
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Источник:  УНН

Генеральный секретарь Североатлантического альянса (НАТО) Йенс Столтенберг призвал Китай прекратить поддержку России в незаконной войне против Украины. Пекин подпитывает вооруженный конфликт, передавая Москве товары двойного назначения.

Главные тезисы

  • НАТО призывает Китай не помогать России в незаконной войне против Украины и прекратить поставки товаров двойного назначения.
  • Китай становится ключевым фактором в поддержке российской военно-промышленной базы, обостряющей конфликт в Украине.
  • Пекин продолжает сотрудничество с РФ и не вводит против него санкции. Это может сильно ударить по интересам и репутации Китая.

НАТО призывает Китай не помогать России

Россия получает от страны-партнера сырье, оборудование и компоненты для производства оружия. Это означает, что Китай подпитывает российскую военно-промышленную базу.

Китай стал решающим фактором в войне России против Украины. Благодаря своему партнерству без ограничений и поддержки российской оборонно-промышленной базы.

Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО

Пекин продолжает сотрудничество с РФ и не вводит против него санкции. В частности, поставляет в Россию товары двойного назначения.

Если Китай продолжит и дальше поддерживать Москву, то его ждут последствия. Генсек НАТО предупредил, что это повлияет на интересы и репутацию Пекина.

Я призываю Китай прекратить поддержку незаконной войны России, — заявил Столтенберг.

России открыто поставляют вооружение и беспилотники Иран и Северная Корея. Эти страны также находятся под санкциями Запада.

Отношение Китая к войне РФ против Украины

Пекин не называет российское вторжение и боевые действия на территории Украины войной. Его представители используют другие синонимы.

Чаще всего Китай называет войну «украинским кризисом» или «конфликтом».

Официальные лица в течение двух с половиной лет говорят о необходимости переговоров. При этом они проигнорировали Глобальный саммит мира по украинской формуле.

Китай предлагает провести переговоры, с которыми будут согласны обе стороны. РФ настаивает на своих ультиматумах и не намерена прекращать войну в Украине.

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