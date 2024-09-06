НАТО в очередной раз призывает Китай не помогать России в войне против Украины

Генеральный секретарь Североатлантического альянса (НАТО) Йенс Столтенберг призвал Китай прекратить поддержку России в незаконной войне против Украины. Пекин подпитывает вооруженный конфликт, передавая Москве товары двойного назначения.
Главные тезисы
- НАТО призывает Китай не помогать России в незаконной войне против Украины и прекратить поставки товаров двойного назначения.
- Китай становится ключевым фактором в поддержке российской военно-промышленной базы, обостряющей конфликт в Украине.
- Пекин продолжает сотрудничество с РФ и не вводит против него санкции. Это может сильно ударить по интересам и репутации Китая.
НАТО призывает Китай не помогать России
Россия получает от страны-партнера сырье, оборудование и компоненты для производства оружия. Это означает, что Китай подпитывает российскую военно-промышленную базу.
Пекин продолжает сотрудничество с РФ и не вводит против него санкции. В частности, поставляет в Россию товары двойного назначения.
Если Китай продолжит и дальше поддерживать Москву, то его ждут последствия. Генсек НАТО предупредил, что это повлияет на интересы и репутацию Пекина.
России открыто поставляют вооружение и беспилотники Иран и Северная Корея. Эти страны также находятся под санкциями Запада.
Отношение Китая к войне РФ против Украины
Пекин не называет российское вторжение и боевые действия на территории Украины войной. Его представители используют другие синонимы.
Чаще всего Китай называет войну «украинским кризисом» или «конфликтом».
Официальные лица в течение двух с половиной лет говорят о необходимости переговоров. При этом они проигнорировали Глобальный саммит мира по украинской формуле.
Китай предлагает провести переговоры, с которыми будут согласны обе стороны. РФ настаивает на своих ультиматумах и не намерена прекращать войну в Украине.
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