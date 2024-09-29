У Китаї встановили світовий рекорд, одночасно запустивши 7 тис 598 безпілотників, за допомогою яких було проведено видовищне світлове шоу.

Що відомо про новий світовий рекорд з одночасної кількості запущених дронів

Зазначається, що встановлення світового рекорду з одночасного запуску у повітря великої кількості дронів відбулось 3 вересня.

Так, для проведення масштабного світлового шоу було залучено 7 тис 598 дронів.

Представники Книги рекордів Гіннеса зазначили, що світлове шоу офіційно стало найбільшим штучним зображенням у повітрі, сформованим за допомогою мультимедійних дронів.

Неймовірне видовище організували на честь 72-ї річниці Яньбянь-Корейської автономної префектури, а дрони були надані компанією Shenzhen Damoda Intelligent Control Technology Co, Ltd.

Попередній рекорд з одночасного запуску дронів складав 3 тис 191 одиницю.

Що відомо про організацію яскравого шоу

Як пояснили у компанії, встановити новий рекорд вдалося завдяки розвитку технологій. Так, перед початком виступу усі дрони були закладені у "злітні коробки", у кожній з яких було по 12 БпЛА.

Дивовижно, але таким неймовірним шоу керували лише з 1 ноутбука, а сама система відстежувала стан кожного дрона в режимі реального часу.

Дрони безперервно рухалися в нічному небі, утворюючи такі знакові образи, як Велика Китайська стіна і величний дракон, а також віддаючи данину унікальній культурі Яньбяня, зображуючи поширену у цій місцевості квітку азалію і традиційних танцюристів.