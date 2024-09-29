У Китаї встановили світовий рекорд, одночасно запустивши 7 тис 598 безпілотників, за допомогою яких було проведено видовищне світлове шоу.
Головні тези:
- У Китаї встановлено світовий рекорд за кількістю одночасно запущених у небо дронів – 7 тис 598 одиниць.
- Для проведення видовищного світлового шоу використовувались дрони компанії Shenzhen Damoda Intelligent Control Technology Co, Ltd.
- Керування масштабним шоу відбувалося з одного ноутбука, а система відстежувала стан кожного дрона в режимі реального часу.
- Дрони утворювали унікальні образи, такі як Велика Китайська стіна, дракон та символіка культури Яньбяня.
- Для встановлення світового рекорду дрони мусили утримувати зображення щонайменше 20 секунд, а найвдалішим стало зображення тигра, що протрималося 37 секунд.
Що відомо про новий світовий рекорд з одночасної кількості запущених дронів
Зазначається, що встановлення світового рекорду з одночасного запуску у повітря великої кількості дронів відбулось 3 вересня.
Так, для проведення масштабного світлового шоу було залучено 7 тис 598 дронів.
Представники Книги рекордів Гіннеса зазначили, що світлове шоу офіційно стало найбільшим штучним зображенням у повітрі, сформованим за допомогою мультимедійних дронів.
Неймовірне видовище організували на честь 72-ї річниці Яньбянь-Корейської автономної префектури, а дрони були надані компанією Shenzhen Damoda Intelligent Control Technology Co, Ltd.
Попередній рекорд з одночасного запуску дронів складав 3 тис 191 одиницю.
Що відомо про організацію яскравого шоу
Як пояснили у компанії, встановити новий рекорд вдалося завдяки розвитку технологій. Так, перед початком виступу усі дрони були закладені у "злітні коробки", у кожній з яких було по 12 БпЛА.
Дивовижно, але таким неймовірним шоу керували лише з 1 ноутбука, а сама система відстежувала стан кожного дрона в режимі реального часу.
Дрони безперервно рухалися в нічному небі, утворюючи такі знакові образи, як Велика Китайська стіна і величний дракон, а також віддаючи данину унікальній культурі Яньбяня, зображуючи поширену у цій місцевості квітку азалію і традиційних танцюристів.
Згідно з вимогами, для встановлення світового рекорду дрони повинні були утримувати зображення щонайменше 20 секунд. Справжнім рекордсменом стало зображення тигра, яке протрималося 37 секунд.
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