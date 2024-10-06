На Тайвані звели незвичайний будинок, що самостійно генерує електроенергію
Категорія
Технології
Дата публікації

На Тайвані звели незвичайний будинок, що самостійно генерує електроенергію

Незвичайний будинок у Тайбеї
Джерело:  online.ua

У столиці Тайваню Тайбеї збудували багатоквартирний будинок у формі подвійної спірали, які самостійно виробляє понад 40 тис кВт електричної енергії щороку.

Головні тези:

  • На Тайвані збудували унікальний будинок у формі подвійної спірали, який самостійно виробляє понад 40 тис кВт електричної енергії щороку.
  • Будівля має інноваційні рішення, які забезпечують енергоефективність та комфорт для мешканців.
  • У проекті використовуються сонячні панелі, вітряні турбіни, світлодіодне освітлення та система управління енергоспоживанням, що дозволяє економити до 40% енергії.
  • Будинок також відповідає високим стандартам стійкості до природних лих, маючи сталевий каркас та сейсмоізоляційні подушки.
  • Проект Tao Zhu Yin Yuan відображає майбутні тенденції в архітектурі, спрямовані на збереження біорізноманіття та енергетичну самодостатність.

Що відомо про іноваційний будинок на Тайвані

Зазначається, що багатоповерхова вежа Tao Zhu Yin Yuan має фасад з тисячі дерев і кущів.

Висота будинку складає 93,2 м, що фактично робить її хмарочосом. Площа будівлі складає понад 8 тис кв метрів.

Будівля має 21 наземний поверх, з яких 20 закручуються у формі подвійної спіралі.

Ця візуально незвична конструкція має і практичне значення. Це планування забезпечує повноцінним сонячним освітленням всі квартири у будинку протягом дня.

На Тайвані звели хмарочос, здатний забезпечувати себе електроенергією
На Тайвані побудували унікальний будинок

У кожні квартирі з трьох сторін розташовані вікна від підлоги до стелі.

На даху будинку розміщені сонячні панелі, здатні виробляти близько 40 тис кВт електроенергії на рік, чого достатньо щоб повністю забезпечити енергією 10 домогосподарств.

Що відомо про інші унікальні особливості будинку

Будинок також має шість вітряних турбин, які додатково виробляють 1,4 тис кВт електроенергії.

Вони забезпечать громадські об'єкти комплексу.

Окрім того, будівля обладнана світлодіодним освітленням і системою управління енергоспоживанням. Це дає можливість економити 30 — 40% енергії.

Зазначається, що будинок має високоміцний сталевий каркас із 68 фундаментними палями, які сягають 50 метрів у скельній породі внизу, а також низки сейсмоізоляційних подушок.

Проектувальники переконують, що будинок здатен пережити повені і землетруси.

У випадку з Tao Zhu Yin Yuan ми спостерігаємо майбутні тенденції в архітектурі та житловому будівництві: більше уваги приділяють збереженню біорізноманіття, енергетичній самодостатності та якості життя для мешканців та відвідувачів, — підкреслила представниця Ради з екологічного будівництва США Стелла Кай.

По всій території будинку, включно з фасадами, балконами, терасами і ландшафтними садовими зонами, висаджено близько 23 тис рослин. Вони не тільки тішитимуть око, а й поглинатимуть до 130 тонн вуглекислого газу на рік.

Для поливу впровадили систему збору дощової води, яка може зберігати до 500 тонн води.

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