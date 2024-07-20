В Україні побудували перший будинок за допомогою 3D-принтера
Категорія
Україна
Дата публікації

В Україні побудували перший будинок за допомогою 3D-принтера

Михайло Федоров
Перший в Україні будинок за 3D-технологією

За інформацією віцепрем'єр-міністра, міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, український стартап 3D UTU створив перший в Україні будинок за допомогою 3D-принтера. 

Головні тези:

  • Український стартап 3D UTU побудував перший в Україні будинок за допомогою 3D-принтера для сім’ї загиблого українського військового з Ірпеня.
  • Будинок площею 130 кв. м звели всього за 58 мотогодин, демонструючи швидкість та економічність цієї технології.
  • Використання 3D-принтерів у будівництві дозволяє створювати енергоефективні та екологічні будинки, сприяючи сталому розвитку України після війни.
  • Інноваційні методи будівництва, такі як 3D-принтери, стають важливими для відновлення інфраструктури та житлового фонду українських міст, зручних сільських господарств та інших об'єктів.
  • Перший будинок побудований за допомогою 3D-принтера укріплює позицію України на світовій карті інновацій у будівництві та підтримує ідею сталого розвитку країни.

Що відомо про перший в Україні будинок, побудований за допомогою 3D-принтера

Федоров зазначив, що перший побудований за допомогою 3D-принтера житловий будинок в Україні отримала сім’я загиблого українського військового з Ірпеня.

Російські вбивці знищили будинок родини Ярослава Березова під час окупації міста в 2022 році. А сам Герой загинув у боях за Бахмут того ж року. Нове житло для сім’ї захисника побудували за допомогою 3D-принтера від українського стартапу 3D UTU, - підкреслив міністр цифрової трансформації.

Він зазначив, що будинок площею 130 кв. м звели всього за 58 мотогодин, а це приблизно 2 доби роботи принтера. Вчора дружина й діти безкоштовно отримали ключі від помешкання.   

Як це допоможе повоєнній відбудові України

Таке будівництво – це не тільки про швидкість та економічність. Ця технологія також дає можливість зводити енергоефективні та більш екологічні будинки. Це робить її ще більш актуальною для України, яка прагне до стійкого розвитку після війни, - додав Федоров.

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