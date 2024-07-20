За інформацією віцепрем'єр-міністра, міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, український стартап 3D UTU створив перший в Україні будинок за допомогою 3D-принтера.
Головні тези:
- Український стартап 3D UTU побудував перший в Україні будинок за допомогою 3D-принтера для сім’ї загиблого українського військового з Ірпеня.
- Будинок площею 130 кв. м звели всього за 58 мотогодин, демонструючи швидкість та економічність цієї технології.
- Використання 3D-принтерів у будівництві дозволяє створювати енергоефективні та екологічні будинки, сприяючи сталому розвитку України після війни.
- Інноваційні методи будівництва, такі як 3D-принтери, стають важливими для відновлення інфраструктури та житлового фонду українських міст, зручних сільських господарств та інших об'єктів.
- Перший будинок побудований за допомогою 3D-принтера укріплює позицію України на світовій карті інновацій у будівництві та підтримує ідею сталого розвитку країни.
Що відомо про перший в Україні будинок, побудований за допомогою 3D-принтера
Федоров зазначив, що перший побудований за допомогою 3D-принтера житловий будинок в Україні отримала сім’я загиблого українського військового з Ірпеня.
Він зазначив, що будинок площею 130 кв. м звели всього за 58 мотогодин, а це приблизно 2 доби роботи принтера. Вчора дружина й діти безкоштовно отримали ключі від помешкання.
Як це допоможе повоєнній відбудові України
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