У США почали виготовляти деталі для атомних підводних човнів на 3D-принтерах

ВМС США серйозно націлилися на використання 3D-принтерів у виробництві деталей для субмарин. До того ж, саме "адаптивні технології" назвали єдиною умовою для того, щоб залишитись у графіках виробництва.

Що відомо про виготовлення деталей для атомних підводних човнів у США

Виготовлені за цією технологією деталі вже почали встановлювати на підводні човни. Рівень довіри до 3D-друку настільки значний, що його використовують не просто у військовій техніці, а у субмаринах, до яких є значні вимоги щодо надійності.

До того ж, йдеться не просто про підводні човни, а про субмарини класу Columbia, які мають прийти на заміну Ohio. Це стратегічні субмарини з міжконтинентальними балістичними ракетами - одна з основ ядерної безпеки США.

Нам абсолютно необхідне адитивне виробництво. Якщо ви подивіться на компоненти кораблів - поковки, виливки, фітинги, клапани, кріпильні деталі - ми не зможемо задовольнити попит для будівництва необхідних нам підводних човнів, а також на підтримку їх експлуатації, не переходячи на адитивне виробництво, - підкреслив контрадмірал Джонатан Ракер, який відповідає за закупівлю субмарин у Пентагоні. Поширити

В цю виробничу технологію у США почали вкрай активно вкладати кошти. Наприклад, на наступний рік з двох мільярдів бюджету, який направлений на розвиток виробництва підводних човнів, одразу 15% підуть на розвиток "адативних технологій".

Політ першої надрукованої на 3D-принтері ракети

У компанії Relativity Space створилb ракету Terran-1, яка 23 березня покинула свій стартовий майданчик на мисі Канаверал у Флориді та кілька хвилин рухалася у небі, після чого приземлилась.

Близько 85% ракети надруковано на спецільному пристрої – 3D-принтері.

Висота ракети сягає 34 метри.

У Relativity Space заявили, що їх кінцева мета — виготовити ракету, яка на 95% надрукована на 3D-принтері.

Повідомляється, що незважаючи на те, що ракета не завершила повну місію, політ, тим не менш, є значним досягненням для Relativity Space.

Це найбільший доказ нашого нового підходу до адитивного виробництва. Сьогодні велика перемога з багатьма вперше в історії, – написали в компанії. Поширити

В якості палива використовувався рідкий метан. Відомо, що він горить чистіше, ніж деякі інші види палива, тому ракети майбутнього будуть також переходити на нього.

Relativity Space стверджує, що ракета Terran-1 мала трохи більше 3000 окремих частин і вважають, що з часом це число може зменшитися до 1000.