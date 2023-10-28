В США начали изготавливать детали для атомных подлодок на 3D-принтерах

ВМС США серьезно нацелились на использование 3D-принтеров в производстве деталей для субмарин. К тому же именно "адаптивные технологии" назвали единственным условием для того, чтобы остаться в графиках производства.

Что известно об изготовлении деталей для атомных подлодок в США

Изготовленные по этой технологии детали уже начали устанавливать на подлодки. Уровень доверия к 3D-печати настолько значителен, что его используют не просто в военной технике, а в субмаринах, к которым есть значительные требования по надежности.

К тому же речь идет не просто о подлодках, а о субмаринах класса Columbia, которые должны прийти на замену Ohio. Это стратегические субмарины с межконтинентальными баллистическими ракетами – одна из основ ядерной безопасности США.

Нам совершенно необходимо аддитивное производство. Если вы посмотрите на компоненты кораблей – поковки, отливки, фитинги, клапаны, крепежные детали – мы не сможем удовлетворить спрос для строительства необходимых нам подводных лодок, а также на поддержку их эксплуатации, не переходя на аддитивное производство, – подчеркнул контрадмирал Джонатан Ракер, который отвечает за закупку субмарин в Пентагоне. Поделиться

В эту производственную технологию в США начали очень активно вкладывать средства. Например, на следующий год из двух миллиардов бюджета, направленного на развитие производства подлодок, сразу 15% пойдут на развитие "адативных технологий".

Полет первой напечатанной на 3D-принтере ракеты

В компании Relativity Space создал ракету Terran-1, которая 23 марта покинула свою стартовую площадку на мысе Канаверал во Флориде и несколько минут двигалась в небе, после чего приземлилась.

Около 85% ракеты напечатано на специальном устройстве – 3D-принтере.

Высота ракеты достигает 34 метров.

В Relativity Space заявили, что их конечная цель – изготовить ракету, которая на 95% напечатана на 3D-принтере.

Сообщается, что, несмотря на то, что ракета не завершила полную миссию, полет, тем не менее, является значительным достижением для Relativity Space.

Это самое большое доказательство нашего нового подхода к аддитивному производству. Сегодня великая победа со многими впервые в истории, – написали в компании. Поделиться

В качестве топлива использовался жидкий метан. Известно, что он горит чище некоторых других видов топлива, поэтому ракеты будущего будут также переходить на него.

Relativity Space утверждает, что ракета Terran-1 имела не более 3000 отдельных частей и считают, что со временем это число может уменьшиться до 1000.