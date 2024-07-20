В Украине построили первый дом с помощью 3D-принтера
Категория
Украина
Дата публикации

В Украине построили первый дом с помощью 3D-принтера

Михаил Федоров
Первый в Украине дом по 3D-технологии
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По информации вице-премьера, министра цифровой трансформации Михаила Федорова, украинский стартап 3D UTU создал первый в Украине дом с помощью 3D-принтера.

Главные тезисы

  • Украинский стартап 3D UTU построил первый в Украине дом с помощью 3D-принтера для семьи погибшего украинского военного, демонстрируя скорость и экономичность этой технологии.
  • Использование 3D-принтеров в строительстве способствует созданию энергоэффективных и экологичных домов, что важно для устойчивого развития Украины после войны.
  • Инновационные методы строительства, включая 3D принтеры, играют важную роль в восстановлении инфраструктуры и жилищного фонда городов и сельских хозяйств Украины.
  • Построенный с помощью 3D-принтера дом укрепляет позицию Украины на мировой карте инноваций в строительстве и поддерживает идею устойчивого развития страны.
  • Энергоэффективность и экологичность такого строительства помогают в послевоенном восстановлении Украины, содействуя стране в достижении устойчивого развития.

Что известно о первом в Украине доме, построенном с помощью 3D-принтера

Федоров отметил, что первый построенный с помощью 3D-принтера жилой дом в Украине получила семья погибшего украинского военного из Ирпеня.

Российские убийцы уничтожили здание семьи Ярослава Березова во время оккупации города в 2022 году. Сам же Герой погиб в боях за Бахмут того же года. Новое жилье для семьи защитника построили с помощью 3D-принтера от украинского стартапа 3D UTU, – подчеркнул министр цифровой трансформации.

Он отметил, что здание площадью 130 кв. м построили всего за 58 моточасов, а это примерно 2 суток работы принтера. Вчера жена и дети бесплатно получили ключи от дома.

Как это поможет послевоенному восстановлению Украины

Такое строительство – это не только скорость и экономичность. Эта технология также позволяет возводить энергоэффективные и более экологичные дома. Это делает ее еще более актуальной для Украины, стремящейся к устойчивому развитию после войны, - добавил Федоров.

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