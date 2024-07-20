По информации вице-премьера, министра цифровой трансформации Михаила Федорова, украинский стартап 3D UTU создал первый в Украине дом с помощью 3D-принтера.
Главные тезисы
- Украинский стартап 3D UTU построил первый в Украине дом с помощью 3D-принтера для семьи погибшего украинского военного, демонстрируя скорость и экономичность этой технологии.
- Использование 3D-принтеров в строительстве способствует созданию энергоэффективных и экологичных домов, что важно для устойчивого развития Украины после войны.
- Инновационные методы строительства, включая 3D принтеры, играют важную роль в восстановлении инфраструктуры и жилищного фонда городов и сельских хозяйств Украины.
- Построенный с помощью 3D-принтера дом укрепляет позицию Украины на мировой карте инноваций в строительстве и поддерживает идею устойчивого развития страны.
- Энергоэффективность и экологичность такого строительства помогают в послевоенном восстановлении Украины, содействуя стране в достижении устойчивого развития.
Что известно о первом в Украине доме, построенном с помощью 3D-принтера
Федоров отметил, что первый построенный с помощью 3D-принтера жилой дом в Украине получила семья погибшего украинского военного из Ирпеня.
Он отметил, что здание площадью 130 кв. м построили всего за 58 моточасов, а это примерно 2 суток работы принтера. Вчера жена и дети бесплатно получили ключи от дома.
Как это поможет послевоенному восстановлению Украины
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