В столице Тайваня Тайбэе построили многоквартирный дом в форме двойной спирали, самостоятельно производящей более 40 тыс кВт электрической энергии ежегодно.

Что известно об инновационном доме на Тайване

Многоэтажная башня Tao Zhu Yin Yuan имеет фасад из тысячи деревьев и кустов.

Высота дома составляет 93,2 м, что фактически делает его небоскребом. Площадь здания составляет более 8 тыс. кв метров.

Здание имеет 21 наземный этаж, из которых 20 закручиваются в виде двойной спирали.

Эта зрительно необычная конструкция имеет и практическое значение. Эта планировка обеспечивает полноценным солнечным освещением все квартиры в доме в течение дня.

На Тайване построили уникальный дом

В каждой квартире с трех сторон расположены окна от пола до потолка.

На крыше дома расположены солнечные панели, способные производить около 40 тыс. кВт электроэнергии в год, чего достаточно чтобы полностью обеспечить энергией 10 домохозяйств.

Что известно о других уникальных особенностях дома

Дом также имеет шесть ветряных турбин, дополнительно производящих 1,4 тыс кВт электроэнергии.

Они обеспечат публичные объекты комплекса.

Кроме того, здание оборудовано светодиодным освещением и системой управления энергопотреблением. Это позволяет экономить 30-40% энергии.

Отмечается, что дом имеет высокопрочный стальной каркас с 68 фундаментными сваями, достигающими 50 метров в скальной породе внизу, а также рядом сейсмоизоляционных подушек.

Проектировщики утверждают, что дом способен пережить наводнения и землетрясения.

В случае Tao Zhu Yin Yuan мы наблюдаем будущие тенденции в архитектуре и жилищном строительстве: больше внимания уделяют сохранению биоразнообразия, энергетической самодостаточности и качеству жизни для жителей и посетителей, — подчеркнула представитель Совета по экологическому строительству США Стелла Кай. Поделиться

По всей территории дома, включая фасады, балконы, террасы и ландшафтные садовые зоны, высажено около 23 тыс растений. Они будут не только радовать глаз, но и поглощать до 130 тонн углекислого газа в год.

Для полива внедрили систему сбора дождевой воды, которая может хранить до 500 тонн воды.