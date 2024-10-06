В столице Тайваня Тайбэе построили многоквартирный дом в форме двойной спирали, самостоятельно производящей более 40 тыс кВт электрической энергии ежегодно.
Главные тезисы
- Дом Tao Zhu Yin Yuan на Тайване производит более 40 тыс. кВт электроэнергии ежегодно благодаря солнечным панелям, ветровым турбинам и системе управления энергопотреблением.
- Дом является первым в мире энергоавтономным небоскребом, который обеспечивает себя электроэнергией, способен выдержать природные бедствия и обладает широким спектром инновационных решений.
- Архитектурные тенденции проекта направлены на сохранение биоразнообразия и энергетическую самодостаточность, что делает его примером для будущих жилищных комплексов.
- Небоскреб имеет уникальные отличительные черты, такие как фасад из тысячи деревьев и кустов, полноценное солнечное освещение всех квартир за счет формы двойной спирали и стойкость к природным бедствиям.
- Дом Tao Zhu Yin Yuan олицетворяет современные тенденции архитектуры, обращенные к экологической устойчивости, комфорту жителей и энергоэффективности, что делает его уникальным и инновационным проектом.
Что известно об инновационном доме на Тайване
Многоэтажная башня Tao Zhu Yin Yuan имеет фасад из тысячи деревьев и кустов.
Высота дома составляет 93,2 м, что фактически делает его небоскребом. Площадь здания составляет более 8 тыс. кв метров.
Здание имеет 21 наземный этаж, из которых 20 закручиваются в виде двойной спирали.
Эта зрительно необычная конструкция имеет и практическое значение. Эта планировка обеспечивает полноценным солнечным освещением все квартиры в доме в течение дня.
В каждой квартире с трех сторон расположены окна от пола до потолка.
На крыше дома расположены солнечные панели, способные производить около 40 тыс. кВт электроэнергии в год, чего достаточно чтобы полностью обеспечить энергией 10 домохозяйств.
Что известно о других уникальных особенностях дома
Дом также имеет шесть ветряных турбин, дополнительно производящих 1,4 тыс кВт электроэнергии.
Они обеспечат публичные объекты комплекса.
Кроме того, здание оборудовано светодиодным освещением и системой управления энергопотреблением. Это позволяет экономить 30-40% энергии.
Отмечается, что дом имеет высокопрочный стальной каркас с 68 фундаментными сваями, достигающими 50 метров в скальной породе внизу, а также рядом сейсмоизоляционных подушек.
Проектировщики утверждают, что дом способен пережить наводнения и землетрясения.
По всей территории дома, включая фасады, балконы, террасы и ландшафтные садовые зоны, высажено около 23 тыс растений. Они будут не только радовать глаз, но и поглощать до 130 тонн углекислого газа в год.
Для полива внедрили систему сбора дождевой воды, которая может хранить до 500 тонн воды.
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