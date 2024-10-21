Группа китайских археологов обнаружила наименьшее из когда-либо найденных окаменевших яиц динозавра возрастом не менее 80 млн лет.
Главные тезисы
- Археологи в Китае обнаружили самое маленькое в мире окаменевшее яйцо динозавра Minioolithus ganzhouensis возрастом 80 млн лет.
- В Мексике найден уникальный вид динозавра Coahuilasaurus lipani с зубовидными шипами, который жил 73 млн лет назад в тропических лесах.
- Открытия археологов позволяют лучше понять историю динозавров и их среду обитания.
- Китайский регион Ганьчжоу стал мировым центром для находок окаменелых яиц динозавров.
- Исследования окаменелых яиц и останков динозавров важны для расширения наших знаний о протоплазах нашей планеты.
Что известно об удивительной находке китайских археологов
Отмечается , что в 2021 году во время строительства в Ганьчжоу на строительной площадке неожиданно обнаружили кладку из шести яиц неизвестного до этого ученым вида динозавров.
Гнездо хорошо сохранилось, что позволило учёным получить ценную информацию о поведении этого вида существ.
Авторы материала подчеркивают, что бассейн Ганьчжоу в провинции Цзянси на юге Китая всемирно известен как одно из немногих мест, где в большом количестве можно обнаружить окаменевшие яйца динозавров.
Ученые провели изучение поверхности и структуры окаменевших яиц.
После обширного трехлетнего исследования ученые подтвердили, что яйца принадлежали новому роду и виду динозавров, получившего название Minioolithus ganzhouensis.
Отмечается, что наиболее невредимое яйцо размером всего 29 мм установило новый мировой рекорд как малейшее ископаемое яйцо динозавра, когда-либо обнаруженное, согласно Китайской академии наук.
Что известно об обнаружении удивительного вида динозавров в Мексике
Еще в 1980-х годах прошлого века в Мексике были найдены останки уткоклювного динозавра, который имеет очень выразительный нос. Но только сейчас ученые смогли отнести его к уникальному виду.
Динозавр уже получил название Coahuilasaurus lipani в честь региона, где были найдены его останки, а также проживающее на этой территории племени апачей Липани.
Отмечается, что этот динозавр имел зубовидные шипы, выступающие с неба.
Вероятно, они использовались для питания грубыми древесными растениями в тропических лесах 73 млн лет назад.
В частности, палеонтологам удалось впервые найти частицы черепа C. lipani еще в 1980-х годах в бассейне Паррас, однако к этому относили его к другому роду динозавров.
Больше по теме
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-