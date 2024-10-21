Археологи нашли в Китае самое маленькое в мире яйцо динозавра
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Наука и медицина
Дата публикации

Археологи нашли в Китае самое маленькое в мире яйцо динозавра

Окаменелые яйца динозавров
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Источник:  online.ua

Группа китайских археологов обнаружила наименьшее из когда-либо найденных окаменевших яиц динозавра возрастом не менее 80 млн лет.

Главные тезисы

  • Археологи в Китае обнаружили самое маленькое в мире окаменевшее яйцо динозавра Minioolithus ganzhouensis возрастом 80 млн лет.
  • В Мексике найден уникальный вид динозавра Coahuilasaurus lipani с зубовидными шипами, который жил 73 млн лет назад в тропических лесах.
  • Открытия археологов позволяют лучше понять историю динозавров и их среду обитания.
  • Китайский регион Ганьчжоу стал мировым центром для находок окаменелых яиц динозавров.
  • Исследования окаменелых яиц и останков динозавров важны для расширения наших знаний о протоплазах нашей планеты.

Что известно об удивительной находке китайских археологов

Отмечается , что в 2021 году во время строительства в Ганьчжоу на строительной площадке неожиданно обнаружили кладку из шести яиц неизвестного до этого ученым вида динозавров.

Гнездо хорошо сохранилось, что позволило учёным получить ценную информацию о поведении этого вида существ.

Авторы материала подчеркивают, что бассейн Ганьчжоу в провинции Цзянси на юге Китая всемирно известен как одно из немногих мест, где в большом количестве можно обнаружить окаменевшие яйца динозавров.

Ученые нашли в Китае самое маленькое в мире яйцо динозавра
Меньшее в мире окаменевшее яйцо динозавра

Ученые провели изучение поверхности и структуры окаменевших яиц.

После обширного трехлетнего исследования ученые подтвердили, что яйца принадлежали новому роду и виду динозавров, получившего название Minioolithus ganzhouensis.

Отмечается, что наиболее невредимое яйцо размером всего 29 мм установило новый мировой рекорд как малейшее ископаемое яйцо динозавра, когда-либо обнаруженное, согласно Китайской академии наук.

Что известно об обнаружении удивительного вида динозавров в Мексике

Еще в 1980-х годах прошлого века в Мексике были найдены останки уткоклювного динозавра, который имеет очень выразительный нос. Но только сейчас ученые смогли отнести его к уникальному виду.

Динозавр уже получил название Coahuilasaurus lipani в честь региона, где были найдены его останки, а также проживающее на этой территории племени апачей Липани.

Отмечается, что этот динозавр имел зубовидные шипы, выступающие с неба.

Вероятно, они использовались для питания грубыми древесными растениями в тропических лесах 73 млн лет назад.

В частности, палеонтологам удалось впервые найти частицы черепа C. lipani еще в 1980-х годах в бассейне Паррас, однако к этому относили его к другому роду динозавров.

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