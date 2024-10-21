Група китайських археологів виявила найменше з коли-небудь знайдених скам'янілих яєць динозавра віком не менше 80 млн років.

Що відомо про дивовижну знахідку китайських археологів

Зазначається, що у 2021 році під час будівництва в в Ганьчжоу на будівельному майданчику несподівано знайшли кладку з шести яєць невідомого до цього науковцям виду динозаврів.

Гніздо добре зберіглося, що дозволило науковцям отримати цінну інформацію про поведінку цього виду істот.

Автори матеріалу підкреслюють, басейн Ганьчжоу в провінції Цзянсі на півдні Китаю всесвітньо відомий як одне з небагатьох місць, де у великій кількості можна виявити скам’янілі яйця динозаврів.

Найменше у світі скам’яніле яйце динозавра

Науковці провели вивчення поверхні і структури скам’янілих яєць.

Після великого трирічного дослідження вчені підтвердили, що яйця належали новому роду і виду динозаврів, який отримав назву Minioolithus ganzhouensis.

Зазначається, що найбільш неушкоджене яйце розміром всього 29 мм встановило новий світовий рекорд як найменше викопне яйце динозавра, коли-небудь виявлене, згідно з Китайською академією наук.

Що відомо про виявлення дивного виду динозаврів у Мексиці

Ще у 1980-роках минулого століття у Мексиці були знайдені рештки качкодзьобного динозавра, який має дуже виразний ніс. Але тільки зараз науковці змогли віднести його до окремого унікального виду.

Динозавр вже отримав назву Coahuilasaurus lipani на честь регіону, де були знайдені його рештки, а також племені апачів Ліпані, яке мешкає на цій території.

Зазначається, що цей динозавр мав зубоподібні шипи, які виступають із піднебіння.

Ймовірно, що вони використовувались для харчування грубими деревними рослинами у тропічних лісах 73 млн років тому.

Зокрема, палеонтологам вдалось вперше знайти частки черепу C. lipani ще в 1980-х роках у басейні Паррас, однак до цього його відносили до іншого роду динозаврів.