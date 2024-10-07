Близько 66 млн років тому Земля пережила зіткнення з гігантським астероїдом, який призвів до зникнення динозаврів на Землі і залишив по собі величезний кратер на краю півострова Юкатан.

Що відомо про нові подробиці грандіозної катастрофи 66 млрд років тому

За результатами нового дослідження, ще один, менший за розмірами, астероїд зіткнувся із нашою планетою у той самий період, залишивши кратер глибиною 9,2 км глибоко на дні Атлантичного океану.

У матеріалі видання IFLScience підкреслюється, що кратер Надір виявили ще у 2022 році, біля узбережжя Гвінеї в Західній Африці, на глибині 300 метрів під дном Атлантичного океану.

На думку науковців, він утворився наприкінці крейдяного періоду, близько 66 мільйонів років тому, якраз у момент падіння астероїда-вбивці динозаврів.

Зіткнення астероїда з Землею

Зазначається, що досі подробиці його виникнення залишались невизначеними, однак нове дослідження з використанням даних сейсмологічної розвідки з високою роздільною здатністю у форматі 3D дозволило визначити, що кратер був викликаний ударом.

Що відомо про астероїд-вбивцю динозаврів

Тепер науковці також знають, що сам астероїд мав більші розміри, ніж вважалось раніше.

Його розміри складали близько 450-500 метрів завширшки. Вважається, що у момент зіткнення з Землею його швидкість сягала 72 тис км на годину.

Внаслідок удару на Землі сталась серія потужних землетрусів і великих зсувів грунту через обвалення краю плато під океан.

Низка хвиль цунамі йшла від кратера, а потім поверталася до нього.

За словами дослідників, протягом усієї історії людства Земля ніколи не зазнавала аналогічних зіткнень і вивчення цього питання може стати у нагоді не тільки для того, щоб дізнатися більше про те, що призвело до вимирання динозаврів, а й для розуміння ударів астероїдів загалом.