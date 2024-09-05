На Філіппінах зняли на відео момент падіння астероїда

На Філіппінах вдалось зняти на відео політ невеликого астероїда, який був відкритий безпосередньо перед самим падінням.

Що відомо про падіння астероїда на Філіппінах

Представники Європейського космічного агентства зазначають, що мова йде про крихітний астероїд, який прямував у бік Землі і згорів в атмосфері у вигляді ефектної вогняної кулі.

Космічний об’єкт мав розміри всього близько метра.

В середу вранці, 5 вересня, астероїд помітили американські науковці зі штату Аризона.

Він отримав назву 2024 RW1. Космічний об’єкт згорів в атмосфері і не становив жодної небезпеки для планети або людства.

Такі невеликі астероїди часто падають на Землю, але рідко помічаються до зіткнення.

Системи планетарного захисту для виявлення і відстеження навколоземних астероїдів, що становлять потенційну небезпеку для планети, останнім часом стали пріоритетом.

Космічні агентства, включно з НАСА, випробовують методи боротьби з такими небезпечними для життя астероїдами.

Що відомо про наближення великих астероїдів до Землі

У NASA повідомляли, що 17 липня цього року близько від Землі пролетів 220-метровий астероїд 2024 NF.

Науковці з NASA зазначили, що цей космічний об’єкт вперше наближався до Землі.

Відстань від нього до Землі становила всього 3 млн км. Швидкість руху астероїда 73 тис 44 км/год.

Якщо астероїд наближається до Землі на відстань ближче ніж 7,5 млн км, а його розмір перевищує 150 м, у NASA вважають його «потенційно небезпечним об’єктом».

Астероїд 2024 NF підпадає під обидва параметри.