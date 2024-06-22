Зазначається, що у п'ятницю, 13 квітня 2029 року величезний астероїд Апофіс пролетить рекордно близько від Землі.

Що відомо про рекордне наближення велетенського астероїда до Землі

Зазначається, що діаметр астероїда становить близько 375 метрів.

Це робить Апофіс більшим за 90% космічного каміння.

Астероїд має пролетіти на відстані 31 тис 600 кілометрів від поверхні Землі, що є рекордним зближенням такого виду космічного тіла за всю історію спостережень.

Він проходитиме між геостаціонарними супутниками Землі та Атлантичним океаном, що становить лише десяту частину відстані між Землею та Місяцем.

Апофіс буде видно неозброєним оком. Коли він перетинає Атлантику, кілька мільярдів людей в Європі, Африці та Азії зможуть бачити його протягом кількох годин у нічному небі, якщо небо буде чистим, - підкреслюється у матеріалі видання. Поширити

Що вченим відомо про астероїд Апофіс

Зазначається, що це небесне тіло було відкрите астрономами Національної обсерваторії Кітт Пік 19 червня 2004 року.

За їхньою інформацією, Апофіз є кам’янистим астероїдом S-типу, який обертається навколо Сонця кожні 324 дні і наближається до Землі приблизно кожне десятиліття.

Про нього стало відомо, оскільки в одній зі статей було підраховано, що він може зіткнутися із Землею у 2029, 2036 або 2068 роках.

Тому його назвали на честь Апофіса, єгипетського демона хаосу і руйнування.