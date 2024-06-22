Зазначається, що у п'ятницю, 13 квітня 2029 року величезний астероїд Апофіс пролетить рекордно близько від Землі.
Головні тези:
- Астероїд Апофіс наблизиться до Землі на рекордну відстань в 2029 році – лише 31 тис. км від поверхні планети.
- Його діаметр становить близько 375 метрів, що робить його одним з найбільших космічних тіл, які наближалися до Землі.
- Апофіс має кам'янисту структуру та обертається навколо Сонця кожні 324 дні, наближаючись до нашої планети кожне десятиліття.
- Хоча спочатку існувала ймовірність зіткнення з Землею, нові радіолокаційні спостереження виключили цю можливість у найближчі століття.
- Апофіс буде видно понад мільярду людей в Європі, Африці та Азії, коли він пролетатиме між геостаціонарними супутниками та Атлантичним океаном.
Що відомо про рекордне наближення велетенського астероїда до Землі
Зазначається, що діаметр астероїда становить близько 375 метрів.
Це робить Апофіс більшим за 90% космічного каміння.
Астероїд має пролетіти на відстані 31 тис 600 кілометрів від поверхні Землі, що є рекордним зближенням такого виду космічного тіла за всю історію спостережень.
Він проходитиме між геостаціонарними супутниками Землі та Атлантичним океаном, що становить лише десяту частину відстані між Землею та Місяцем.
Що вченим відомо про астероїд Апофіс
Зазначається, що це небесне тіло було відкрите астрономами Національної обсерваторії Кітт Пік 19 червня 2004 року.
За їхньою інформацією, Апофіз є кам’янистим астероїдом S-типу, який обертається навколо Сонця кожні 324 дні і наближається до Землі приблизно кожне десятиліття.
Про нього стало відомо, оскільки в одній зі статей було підраховано, що він може зіткнутися із Землею у 2029, 2036 або 2068 роках.
Тому його назвали на честь Апофіса, єгипетського демона хаосу і руйнування.
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