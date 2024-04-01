Вчені повідомили про наближення гігантського астероїда до Землі

7 квітня 2024 року повз Землю пролетить астероїд під назвою 2024 FH2.

Що відомо про політ астероїда 2024 FH2

Згідно з повідомляє NASA, довжина небесного тіла, яке уперше за свою історію наближається до Землі, складає 122 метри.

Зауважимо, що відстань від нього до Землі становитиме 6,2 млн км. А швидкість руху астероїда — 71 172 км на год.

Водночас розмір астероїда 2024 FH2 і відстань від Землі, на яку небесний об'єкт наблизиться до нашої планети, не дає підстав NASA назвати його "потенційно небезпечним об’єктом".

Навіщо учені розбили апарат DART

У майбутньому, як сподіваються вчені, можна буде врятувати Землю від будь-яких небезпечних астероїдів. Коли апарат упав на Діморф, то в космос полетів потік уламків.

Як показало нове моделювання, засноване на наявних даних, приблизно 3% всіх викинутих із астероїда каменів мали залишатися на орбіті навколо подвійної системи протягом 80 днів після удару.

Також учені з'ясували, що приблизно 5% каміння розміром 10 см, що вилітає зі швидкістю 0,12 м/с і 0,18 м/с, мали залишатися на орбіті протягом 60 днів.

Моделювання не показало, що будь-які камені можуть полетіти в космос і покинути подвійну систему.

Ще в жовтні 2022 року NASA заявило про те, що орбіта астероїда Діморф була змінена, а це означає, що за допомогою кінетичної енергії космічних апаратів можна врятувати людство від потенційної катастрофи.