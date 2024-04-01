Ученые сообщили о приближении гигантского астероида к Земле

7 апреля 2024 года мимо Земли пролетит астероид под названием 2024 FH2.
Что известно о полете астероида 2024 FH2
Согласно сообщает NASA, длина небесного тела, впервые за свою историю приближающаяся к Земле, составляет 122 метра.
Заметим, что расстояние от него до Земли составит 6,2 млн. км. А скорость движения астероида — 71 172 км в час.
В то же время, размер астероида 2024 FH2 и расстояние от Земли, на которое небесный объект приблизится к нашей планете, не дает оснований NASA назвать его "потенциально опасным объектом".
Зачем ученые разбили аппарат DART
В будущем, как надеются учёные, можно будет спасти Землю от любых опасных астероидов. Когда аппарат упал на Диморф, то в космос полетел поток обломков.
Как показало новое моделирование, основанное на имеющихся данных, примерно 3% всех выброшенных из астероида камней должны оставаться на орбите вокруг двойной системы в течение 80 дней после удара.
Также ученые выяснили, что примерно 5% камней размером 10 см, вылетающих со скоростью 0,12 м/с и 0,18 м/с, должны оставаться на орбите в течение 60 дней.
Моделирование не показало, что любые камни могут улететь в космос и покинуть двойную систему.
Еще в октябре 2022 года NASA заявило о том, что орбита астероида Диморфа была изменена, а это значит, что с помощью кинетической энергии космических аппаратов можно спасти человечество от потенциальной катастрофы.
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