Отмечается, что в пятницу, 13 апреля 2029 года, огромный астероид Апофис пролетит рекордно близко от Земли.
Главные тезисы
- Астероид Апофис приблизится к Земле на рекордное расстояние в 2029 году — всего 31 тыс. км от поверхности планеты.
- Апофис является каменистым астероидом S-типа и вращается вокруг Солнца каждые 324 дня, приближаясь к Земле примерно раз в десятилетие.
- Новейшие радиолокационные наблюдения показали, что столкновения с Землей в ближайшие века исключены, несмотря на изначальные опасения.
- Апофис будет виден более миллиарду человек в Европе, Африке и Азии при прохождении между геостационарными спутниками и Атлантическим океаном.
- Орбита астероида была уточнена в 2021 году благодаря радиолокационным наблюдениям НАСА, и исключила возможность столкновения с Землей в ближайшие десятилетия.
Что известно о рекордном приближении гигантского астероида к Земле
Отмечается, что диаметр астероида составляет около 375 метров.
Это делает Апофис более 90% космических камней.
Астероид должен пролететь на расстоянии 31 600 километров от поверхности Земли, что является рекордным сближением такого вида космического тела за всю историю наблюдений.
Он будет проходить между геостационарными спутниками Земли и Атлантическим океаном, который составляет лишь десятую часть расстояния между Землей и Луной.
Что ученым известно об астероиде Апофис
Отмечается, что это небесное тело открыто астрономами Национальной обсерватории Китт Пик 19 июня 2004 года.
По их информации, Апофиз является каменистым астероидом S-типа, который вращается вокруг Солнца каждые 324 дня и приближается к Земле примерно каждое десятилетие.
О нем стало известно, поскольку в одной из статей подсчитано, что он может столкнуться с Землей в 2029, 2036 или 2068 годах.
Поэтому его назвали в честь Апофиса, египетского демона хаоса и разрушения.
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