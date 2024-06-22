Отмечается, что в пятницу, 13 апреля 2029 года, огромный астероид Апофис пролетит рекордно близко от Земли.

Что известно о рекордном приближении гигантского астероида к Земле

Отмечается, что диаметр астероида составляет около 375 метров.

Это делает Апофис более 90% космических камней.

Астероид должен пролететь на расстоянии 31 600 километров от поверхности Земли, что является рекордным сближением такого вида космического тела за всю историю наблюдений.

Он будет проходить между геостационарными спутниками Земли и Атлантическим океаном, который составляет лишь десятую часть расстояния между Землей и Луной.

Апофис будет виден невооруженным глазом. Когда он пересекает Атлантику, несколько миллиардов человек в Европе, Африке и Азии смогут видеть его в течение нескольких часов в ночном небе, если небо будет чистым, подчеркивается в материале издания. Поделиться

Что ученым известно об астероиде Апофис

Отмечается, что это небесное тело открыто астрономами Национальной обсерватории Китт Пик 19 июня 2004 года.

По их информации, Апофиз является каменистым астероидом S-типа, который вращается вокруг Солнца каждые 324 дня и приближается к Земле примерно каждое десятилетие.

О нем стало известно, поскольку в одной из статей подсчитано, что он может столкнуться с Землей в 2029, 2036 или 2068 годах.

Поэтому его назвали в честь Апофиса, египетского демона хаоса и разрушения.