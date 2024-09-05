На Филиппинах сняли на видео момент падения астероида
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

На Филиппинах сняли на видео момент падения астероида

Падение астероида на Землю
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Источник:  The Independent

На Филиппинах удалось снять на видео полет небольшого астероида, открытого непосредственно перед самым падением.

Главные тезисы

  • На Филиппинах был заснят момент падения небольшого астероида, который не представлял опасности.
  • Небольшие астероиды часто попадают на Землю, поэтому важно разработать системы планетарной защиты.
  • NASA и другие космические агентства активно изучают методы борьбы с потенциально опасными астероидами, чтобы защитить жизнь на планете.
  • В июле 220-метровый астероид пролетел на расстоянии всего 3 миллионов км от Земли, подчеркивая важность систем наблюдения и предотвращения угрозы от космических объектов.
  • Астероиды, приближающиеся к Земле на определенное расстояние с определенными размерами, рассматриваются как потенциально опасные и требуют дополнительного внимания.

Что известно о падении астероида на Филиппинах

Представители Европейского космического агентства отмечают, что речь идет о крохотном астероиде, который направлялся в сторону Земли и сгорел в атмосфере в виде эффектного огненного шара.

Космический объект имел размеры всего около метра.

В среду утром, 5 сентября, астероид был замечен американскими учеными из штата Аризона.

Он получил название 2024 года RW1. Космический объект сгорел в атмосфере и не представлял никакой опасности для планеты или человечества.

Такие небольшие астероиды часто падают на Землю, но редко подмечаются к столкновению.

Системы планетарной защиты для обнаружения и отслеживания околоземных астероидов, представляющих потенциальную опасность для планеты, в последнее время стали приоритетом.

Космические агентства, включая НАСА, испытывают методы борьбы с такими опасными для жизни астероидами.

Что известно о приближении крупных астероидов к Земле

В NASA сообщали, что 17 июля этого года вблизи Земли пролетел 220-метровый астероид 2024 NF.

Ученые из NASA отметили, что этот космический объект впервые приближался к Земле.

Расстояние от него до Земли составляло всего 3 млн км. Скорость движения астероида 73 тыс. 44 км/ч.

Если астероид приближается к Земле на расстояние ближе 7,5 млн км, а его размер превышает 150 м, в NASA считают его «потенциально опасным объектом».

Астероид 2024 года NF подпадает под оба параметра.

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