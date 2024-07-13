В NASA предупредили о приближении к Земле 220-метрового астероида

В NASA назвали этот астероид «потенциально опасным объектом»

В NASA утверждают, что этот небесный объект впервые приблизится к нашей планете.

Расстояние от него до Земли будет составлять всего три миллиона километров. Скорость движения астероида 73044 км/ч.

Если астероид приближается к Земле на расстояние ближе 7,5 млн км, а его размер превышает 150 м, в NASA считают его «потенциально опасным объектом».

Астероид 2024 года NF подпадает под оба параметра.

Телескоп Hubble зафиксировал галактику в 49 млн световых лет от Земли

Звездная система находится в созвездии Девы. Она относится к сейфертовским галактикам, которые имеют очень яркое и активное ядро.

Космический телескоп Хаббл сделал фото спиральной галактики NGC 4951, расположенной в 49 миллионах световых лет от Земли.

Фото удалось сделать благодаря исследованию движения материи и энергии в соседних галактиках.

Галактики постоянно проходят цикл звездообразования, во время которого газ в галактике образует коллапсирующие молекулярные облака, создавая новые звезды. Затем эти звезды рассеивают облака мощным излучением или звездным ветром в процессе обратной связи. Остаточный газ образует новые облака в другом месте.

Этот цикл движения материи и энергии определяет, как быстро галактика образует звезды и как быстро она сжигает свои запасы газа, то есть, как она эволюционирует в течение своей жизни.