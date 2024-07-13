В NASA предупредили о приближении к Земле 220-метрового астероида

По информации NASA, 17 июля вблизи Земли пролетит 220-метровый астероид 2024 NF.
Главные тезисы
- Астероид 2024 NF приближается к Земле, создавая потенциальный риск из-за своего размера и расстояния.
- NASA классифицирует астероид как потенциально опасный объект из-за приближения к нашей планете.
- Телескоп Hubble зафиксировал галактику NGC 4951 в 49 миллионах световых лет от Земли, помогая изучать движение материи в космосе.
В NASA назвали этот астероид «потенциально опасным объектом»
В NASA утверждают, что этот небесный объект впервые приблизится к нашей планете.
Расстояние от него до Земли будет составлять всего три миллиона километров. Скорость движения астероида 73044 км/ч.
Если астероид приближается к Земле на расстояние ближе 7,5 млн км, а его размер превышает 150 м, в NASA считают его «потенциально опасным объектом».
Астероид 2024 года NF подпадает под оба параметра.
Телескоп Hubble зафиксировал галактику в 49 млн световых лет от Земли
Звездная система находится в созвездии Девы. Она относится к сейфертовским галактикам, которые имеют очень яркое и активное ядро.
Космический телескоп Хаббл сделал фото спиральной галактики NGC 4951, расположенной в 49 миллионах световых лет от Земли.
Фото удалось сделать благодаря исследованию движения материи и энергии в соседних галактиках.
Галактики постоянно проходят цикл звездообразования, во время которого газ в галактике образует коллапсирующие молекулярные облака, создавая новые звезды. Затем эти звезды рассеивают облака мощным излучением или звездным ветром в процессе обратной связи. Остаточный газ образует новые облака в другом месте.
Этот цикл движения материи и энергии определяет, как быстро галактика образует звезды и как быстро она сжигает свои запасы газа, то есть, как она эволюционирует в течение своей жизни.
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