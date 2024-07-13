У NASA попередили про наближення до Землі 220-метрового астероїда

За інформацією NASA, 17 липня близько від Землі пролетить 220-метровий астероїд 2024 NF.

У NASA назвали цей астероїд «потенційно небезпечним об’єктом»

У NASA стверджують,що цей небесний об'єкт уперше наблизиться до нашої планети.

Відстань від нього до Землі становитиме всього три мільйони кілометрів. Швидкість руху астероїда 73 044 км/год.

Якщо астероїд наближається до Землі на відстань ближче ніж 7,5 млн км, а його розмір перевищує 150 м, у NASA вважають його «потенційно небезпечним об’єктом».

Астероїд 2024 NF підпадає під обидва параметри.

Телескоп Hubble зафіксував галактику за 49 млн світлових років від Землі

Зіркова система знаходиться у сузір’ї Діви. Вона належить до сейфертівських галактик, які мають дуже яскраве й активне ядро.

Космічний телескоп Хаббл зробив фото спіральної галактики NGC 4951, що розташована за 49 мільйонів світлових років від Землі.

Фото вдалося зробити завдяки дослідженню руху матерії та енергії у сусідніх галактиках.

Галактики постійно проходять цикл зореутворення, під час якого газ у галактиці утворює молекулярні хмари, що колапсують, створюючи нові зірки. Потім ці зірки розсіюють хмари потужним випромінюванням або зоряним вітром у процесі зворотного зв'язку. Залишковий газ утворює нові хмари в іншому місці.

Цей цикл руху матерії та енергії визначає, як швидко галактика утворює зорі і як швидко вона спалює свої запаси газу — тобто, як вона еволюціонує протягом свого життя.