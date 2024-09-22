Аналітики у матеріалі видання Daily Mail спрогнозували, як виглядатиме сценарій загрози зіткнення Землі з потенційно небезпечним астероїдом.

Що відбуватиметься у разі загрози зіткнення Землі з потенційно небезпечним астероїдом

У матеріалі видання зазначається, що спочатку радар NASA сигналізує про виявлення потенційно небезпечного астероїда, який здатен знищити життя на Землі протягом найближчих 10 років.

Уряди всіх країн світу у такому разі отримають повідомлення про потенційно небезпечний сценарій і почнуть розробляти план інформування громадськості.

За рік до зіткнення космічні агентства всіх країн запускають ядерні ракети, сподіваючись відштовхнути гігантський астероїд від нашої планети, але місія не вдається. FEMA (Федеральне агентство США з управління у надзвичайних ситуаціях) наказує масову евакуацію в зоні зіткнення за кілька місяців до нього, а громадськості кажуть очікувати найгіршого, а на годиннику залишаються лічені години, — припускають автори матеріалу один з ймовірних сценаріїв розвитку подій. Поширити

Зазначається, що хоча у NASA заявляють про малоймовірність такого сценарію у найближчому майбутньому, на початку вересня відбулось зіткнення невеликого астероїду із Землею і його виявили лише за 8 годин до зіткнення.

Сценарій зіткнення астероїду із Землею

При цьому у США розроблена класифікація астероїдів, які можуть нести загрозу для нашої планети.

Білий дім у 2021 році оприлюднив звіт із рекомендаціями провести розвідувальну місію у разі виявлення астероїду розміром щонайменше 50 метрів, який може зіткнутись із Землею протягом найближчих 50 років.

У документі астероїди поділили таким чином:

тіло завширшки близько 1 км класифікувалося як "можлива глобальна катастрофа",

космічний камінь завширшки 4,8 км — як "вище порогу глобальної катастрофи",

об'єкт завширшки 9,7 км — як такий, що здатен спричинити "масове вимирання".

Однак у квітні NASA, FEMA та Організація Об'єднаних Націй провели навчання, щоб оцінити, наскільки підготовленою буде Земля у разі виявлення астероїда, здатного знищити світ, і з'ясували, що нам знадобиться щонайменше 14 років для попередження про це.

Як розвиватимуться події у разі загрози зіткнення Землі з астероїдом

У разі, якщо наземні телескопи NASA виявляють потенційно небезпечний для Землі великий астероїд за допомогою систем раннього попередження Catalina Sky Survey, NEOWISE — космічний апарат, оснащений 20-дюймовим інфрачервоним телескопом з широким полем огляду, який працює в двох діапазонах довжин хвиль.

Після виявлення об'єкта астрономи аналізують дані про яскравість і рух, щоб ще раз перевірити, чи не є він відомим об'єктом. Потім команди повідомляють про свої знахідки до Центру малих планет (MPC) — єдиного в світі місця для повідомлень про астероїди, малі планети і комети.

Після цього MPC і NASA спільно працюють над визначенням орбіти астероїда для передбачення загрози Землі.

Команда виявляє, що космічний камінь, ймовірно, наблизиться до нашої планети на відстань до 8 млн км, і надсилає попередження іншим агентствам по всьому світу.

У 2022 році NASA випробувало стратегію під назвою "Подвійне випробування з перенаправлення астероїда" (DART), під час якого DART на швидкості 22,5 тис км на годину врізався в астероїд, залишивши за собою величезний шлейф пилу і каміння, і успішно змінив його траєкторію.

Цей астероїд не загрожував нашій планеті, але космічне агентство могло б використати цю стратегію, щоб відвернути астероїд, який потенційно може зруйнувати світ.

Однак у лютому цього року начальник відділу планетарної оборони NASA попередив, що місія, подібна до DART, не зможе відірватися від Землі, якщо зіткнення очікується менш ніж за п'ять років.

Група вирішує атакувати астероїд ядерними бомбами приблизно через п'ять років після виявлення і починає випробовувати прототип. Потім, за два роки до зіткнення, команди відправляють вибухівку і детонатор на невелику відстань від астероїда, — прогнозують подальший розвиток подій автори матеріалу. Поширити

За словами професор машинобудування і матеріалознавства в Університеті Джона Гопкінса Каліата Рамеша у коментарі виданню VOX, за оцінками науковців, для повного знищення астероїду діаметром 19 км необхідна енергія, еквівалентна приблизно 200 гігатоннам тротилу.

Одна гігатонна дорівнює одному мільярду тонн тротилу, а це означає, що нам знадобиться 10 мільйонів бомб розміром з ті, що скинули на Хіросіму, щоб знищити масивний астероїд, що мчить до Землі.

Єдиними ракетами, здатними нести такі масивні вантажі ядерних бомб, ймовірно, є Space Launch System (SLS) NASA і SpaceX Starship Ілона Маска, але жодна з них не була пристосована для такого типу місій.

За кілька місяців до зіткнення глобальні організації, такі як Координаційний офіс планетарної оборони (PDCO), створюють детальні сценарії зіткнення, оцінюючи радіус руйнувань, атмосферні ефекти та потенційні глобальні наслідки.

Однак точні розрахунки, що передбачають точне місце падіння астероїда на Землю, стануть доступними лише тоді, коли астероїд увійде в зону дії радара — процес, який може прискорити новий радар далекого космосу.

Інформація, зібрана глобальними організаціями, надсилається FEMA та іншим групам з надзвичайних ситуацій, щоб попередити людей у зоні зіткнення, що дозволить провести масову евакуацію за кілька місяців до того, як космічний камінь вріжеться в Землю. Команди також почнуть розробляти плани порятунку і збирати команди допомоги, які будуть розгорнуті майже відразу після зіткнення, щоб врятувати якомога більше життів.

У звіті NASA, опублікованому в 2023 році, підраховано, що всі, хто перебуває в межах 300 миль (482 км) від зони зіткнення, а це близько 150 мільйонів людей, "повинні будуть або евакуюватися, або знайти відповідний притулок, або побудувати його".

З кожною хвилиною часу, що залишатметься, людям буде наказано укриватися на місці, отримуючи постійні оновлення та вказівки.

Падіння астероїда спричинить масштабні руйнування, цунамі, які спустошать прибережні регіони, а також потужні ударні хвилі та землетруси.

Електричні та комунікаційні системи по всьому світу вийдуть з ладу майже миттєво. Сонце буде заблоковане масивним пиловим шлейфом, що утвориться в результаті удару, що спричинить значне падіння температури і "ядерну зиму", яка може тривати десятиліттями.

Земля буде огорнута темрявою, оскільки вируватимуть масові пожежі, які виснажуватимуть рівень кисню.