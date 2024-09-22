Аналитики в материале Daily Mail спрогнозировали, как будет выглядеть сценарий угрозы столкновения Земли с потенциально опасным астероидом.

Что будет происходить в случае угрозы столкновения Земли с потенциально опасным астероидом

В материале издания отмечается, что изначально радар NASA сигнализирует об обнаружении потенциально опасного астероида, способного уничтожить жизнь на Земле в течение ближайших 10 лет.

Правительства всех стран мира в таком случае получат сообщения о потенциально опасном сценарии и начнут разрабатывать план информирования общественности.

За год до столкновения космические агентства всех стран запускают ядерные ракеты в надежде оттолкнуть гигантский астероид от нашей планеты, но миссия не удается. FEMA (Федеральное агентство США по управлению по чрезвычайным ситуациям) предписывает массовую эвакуацию в зоне столкновения за несколько месяцев до него, а общественности говорят ожидать худшего, а на часах остаются считанные часы, — предполагают авторы материала один из возможных сценариев развития событий. Поделиться

Отмечается, что хотя в NASA заявляют о маловероятности такого сценария в ближайшем будущем, в начале сентября произошло столкновение небольшого астероида с Землей и обнаружили его только за 8 часов до столкновения.

Сценарий столкновения астероида с Землей

При этом в США разработана классификация астероидов, которые могут представлять угрозу для нашей планеты.

Белый дом в 2021 году обнародовал отчет с рекомендациями провести разведывательную миссию в случае обнаружения астероида размером не менее 50 метров, который может столкнуться с Землей в течение ближайших 50 лет.

В документе астероиды поделили следующим образом:

тело в ширину около 1 км классифицировалось как "возможная глобальная катастрофа",

космический камень шириной 4,8 км — как "выше порога глобальной катастрофы",

объект шириной 9,7 км — как способный вызвать "массовое вымирание".

Однако в апреле NASA, FEMA и Организация Объединенных Наций провели обучение, чтобы оценить, насколько подготовлена Земля в случае обнаружения астероида, способного уничтожить мир, и выяснили, что нам понадобится не менее 14 лет для предупреждения об этом.

Как будут развиваться события в случае угрозы столкновения Земли с астероидом

В случае если наземные телескопы NASA обнаруживают потенциально опасный для Земли большой астероид с помощью систем раннего предупреждения Catalina Sky Survey, NEOWISE — космический аппарат, оснащенный 20-дюймовым инфракрасным телескопом с широким полем обзора, работающим в двух диапазонах длин волн.

После обнаружения объекта астрономы анализируют данные о яркости и движении, чтобы еще раз проверить, не является ли он известным объектом. Затем команды сообщают о своих находках в Центр малых планет (MPC) — единственное в мире место для сообщений об астероидах, малых планетах и кометах.

После этого MPC и NASA совместно работают над определением орбиты астероида для предсказания угрозы Земли.

Команда обнаруживает, что космический камень, вероятно, приблизится к нашей планете на расстояние до 8 млн. км, и посылает предупреждение другим агентствам по всему миру.

В 2022 году NASA опробовало стратегию под названием "Двойное испытание по перенаправлению астероида" (DART), во время которого DART на скорости 22,5 тыс км в час врезался в астероид, оставив за собой огромный шлейф пыли и камней, и успешно изменил его траекторию .

Этот астероид не угрожал нашей планете, но космическое агентство могло бы использовать эту стратегию, чтобы предотвратить астероид, который может разрушить мир.

Однако в феврале этого года начальник отдела планетарной обороны NASA предупредил, что миссия, подобная DART, не сможет оторваться от Земли, если столкновение ожидается менее чем через пять лет.

Группа решает атаковать астероид ядерными бомбами спустя примерно пять лет после обнаружения и начинает испытывать прототип. Затем, за два года до столкновения, команды отправляют взрывчатку и детонатор на небольшое расстояние от астероида, прогнозируют дальнейшее развитие событий авторы материала. Поделиться

По словам профессор машиностроения и материаловедения в Университете Джона Хопкинса Калиата Рамеша в комментарии изданию VOX, по оценкам ученых, для полного уничтожения астероида диаметром 19 км необходима энергия, эквивалентная примерно 200 гигатоннам тротила.

Одна гигатонная равна одному миллиарду тонн тротила, а это значит, что нам понадобится 10 миллионов бомб размером с те, что сбросили на Хиросиму, чтобы уничтожить мчащийся к Земле массивный астероид.

Единственными ракетами, способными нести столь массивные грузы ядерных бомб, вероятно, являются Space Launch System (SLS) NASA и SpaceX Starship Илона Маска, но ни одна из них не была приспособлена для такого типа миссий.

За несколько месяцев до столкновения глобальные организации, такие как Координационный офис планетарной обороны (PDCO) создают детальные сценарии столкновения, оценивая радиус разрушений, атмосферные эффекты и потенциальные глобальные последствия.

Однако точные расчеты, предполагающие точное место падения астероида на Землю, станут доступны только тогда, когда астероид войдет в зону действия радара — процесс, который может ускорить новый радар далекого космоса.

Информация, собранная глобальными организациями, посылается FEMA и другим группам по чрезвычайным ситуациям, чтобы предупредить людей в зоне столкновения, что позволит провести массовую эвакуацию за несколько месяцев до того, как космический камень врежется на Землю. Команды также начнут разрабатывать планы спасения и собирать команды помощи, которые будут развернуты почти сразу после столкновения, чтобы спасти как можно больше жизней.

В отчете NASA, опубликованном в 2023 году, подсчитано, что все, кто находится в пределах 300 миль (482 км) от зоны столкновения, а это около 150 миллионов человек, "должны будут либо эвакуироваться, либо найти подходящее убежище, либо построить его" .

С каждой минутой времени, которое будет оставаться, людям будет приказано укрываться на месте, получая постоянные обновления и указания.

Падение астероида повлечет за собой масштабные разрушения, цунами, которые опустошат прибрежные регионы, а также мощные ударные волны и землетрясения.

Электрические и коммуникационные системы по всему миру выйдут из строя почти мгновенно. Солнце будет заблокировано массивным пылевым шлейфом, который образуется в результате удара, что повлечет за собой значительное падение температуры и "ядерную зиму", которая может длиться десятилетиями.

Земля будет объята темнотой, поскольку будут бушевать массовые пожары, которые будут истощать уровень кислорода.