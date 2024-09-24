Що відомо про розробку нового методу протидії зіткнення астероїдів із Землею

Зазначається, що випробовування ймовірних методів запобігання загрозі зіткнення астероїдів із Землею на реальних космічних об’єктах дуже вартісні і складні, а також займають дуже тривалий час.

Наразі американські дослідники переконані, що розробили більш доступний та ефективний спосіб захисту нашої планети від загрози зіткнення з астероїдами.

Зокрема, мова йде про імітацію вибуху ядерної зброї.

Наближення астероїда до Землі

Підкреслюється, що для проведення експериментів американські науковці розробили метод, який отримав назву "рентгенівські ножиці".

За допомогою цієї технології можна імітувати вибух ядерної бомби у лабораторних умовах замість випробування ядерної зброї на реальних астероїдах.

Так, ще у 2022 році NASA вдалось реалізувати складний проєкт зі зміни курсу астероїда, коли космічний апарат DART на швидкості понад 21 тис км/год врізався в космічний об'єкт шириною 170 метрів.

Це було дуже значне досягнення, яке коштувало 325 млн доларів. Витрачати такі суми для подальших випробувань та експериментів видається неможливим.

Як науковцям вдалось імітувати зіткнення ядерної зброї з астероїдом у лабораторних умовах

З цієї причини науковці почали думати щодо створення умов, які б імітували вибух ядерної бомби та його вплив на астероїд у лабораторії?.

Для цього команда дослідників вирішила використати власний найпотужніший прилад — Z-машину.

Z-машина — це пристрій розміром з кімнату, який здатний створювати умови, наближені до космічних ядерних вибухів. Коли її вмикають, всередині утворюється гаряча плазма, температура якої подібна до поверхні Сонця. Разом із плазмою виникають величезні спалахи рентгенівського випромінювання, яке нагадує ядерний вибух у космосі. Ця сила настільки потужна, що здатна розплавити навіть алмази.

Z-машина

Однак ключовою проблемою під час проведення подібних експериментів на Землі є гравітація, яка впливає на будь-які змодельовані умови.

У космосі астероїди не прив’язані до чогось, а в лабораторії все притягується до поверхні через земну гравітацію.

Для вирішення цієї проблеми науковці розробили технологію “рентгенівських ножиць”.

Спершу вони підвісили невеличкий шматочок силіки (речовини, схожої на астероїд) у камері Z-машини, використавши ультратонку фольгу. Коли рентгенівський вибух спалахнув, ця фольга миттєво випарувалася, і на кілька мікросекунд шматок силіки опинився в стані невагомості — без впливу гравітації.

За ці долі секунди дослідники змогли виміряти силу та швидкість моделі астероїда, а потім використали ці дані для створення комп'ютерних моделей більших астероїдів та їхньої реакції на ядерний вибух.

Науковці попереджають, що технологія потребує подальших випробувань та проведення експериментів, адже астероїди складаються не тільки з силіки — вони можуть містити різні мінерали або навіть бути купою уламків, що тримаються разом під дією гравітації.