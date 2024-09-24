Команда исследователей из Национальных лабораторий Сандиа в США испытывает новый метод противодействия угрозе столкновения астероидов с Землей.

Что известно о разработке нового метода противодействия столкновению астероидов с Землей

Отмечается, что испытания вероятных методов предотвращения угрозы столкновения астероидов с Землей на реальных космических объектах очень ценны и сложны, а также занимают очень продолжительное время.

В настоящее время американские исследователи убеждены, что разработали более доступный и эффективный способ защиты нашей планеты от угрозы столкновения с астероидами.

В частности, речь идет об имитации взрыва ядерного оружия.

Приближение астероида к Земле

Подчеркивается, что для проведения экспериментов американские ученые разработали метод, получивший название "рентгеновские ножницы".

Посредством этой технологии можно имитировать взрыв ядерной бомбы в лабораторных условиях вместо испытания ядерного оружия на реальных астероидах.

Так, еще в 2022 году NASA удалось реализовать сложный проект по изменению курса астероида, когда космический аппарат DART на скорости более 21 тыс. км/ч врезался в космический объект шириной 170 метров.

Это было очень значительное достижение, которое обошлось в 325 млн долларов. Тратить такие суммы для дальнейших испытаний и экспериментов представляется невозможным.

Как ученым удалось имитировать столкновение ядерного оружия с астероидом в лабораторных условиях

По этой причине ученые начали думать о создании условий, имитирующих взрыв ядерной бомбы и его влияние на астероид в лаборатории?

Для этого команда исследователей решила использовать свой самый мощный прибор — Z-машину.

Z-машина — это устройство размером с комнату, которое способно создавать условия, приближенные к космическим ядерным взрывам. Когда она включается, внутри образуется горячая плазма, температура которой подобна поверхности Солнца. Вместе с плазмой возникают огромные вспышки рентгеновского излучения, напоминающего ядерный взрыв в космосе. Эта сила настолько мощна, что способна расплавить даже алмазы.

Z-машина

Однако ключевой проблемой при проведении подобных экспериментов на Земле является гравитация, влияющая на любые смоделированные условия.

В космосе астероиды не привязаны к чему-либо, а в лаборатории все притягивается к поверхности из-за земной гравитации.

Для решения этой проблемы ученые разработали технологию рентгеновских ножниц.

Сначала они подвесили небольшой кусочек силики (вещества, похожего на астероид) в камере Z-машины, использовав ультратонкую фольгу. Когда рентгеновский взрыв вспыхнул, эта фольга мгновенно улетучилась, и на несколько микросекунд кусок силики оказался в состоянии невесомости — без влияния гравитации.

За эти доли секунды исследователи смогли измерить силу и скорость модели астероида, а затем использовали данные для создания компьютерных моделей больших астероидов и их реакции на ядерный взрыв.

Ученые предупреждают, что технология нуждается в дальнейших испытаниях и проведении экспериментов, ведь астероиды состоят не только из силики — они могут содержать различные минералы или даже быть кучей обломков, держащихся под действием гравитации.