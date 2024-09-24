Команда исследователей из Национальных лабораторий Сандиа в США испытывает новый метод противодействия угрозе столкновения астероидов с Землей.
Главные тезисы
- Разработка новых методов защиты от астероидов важна для предотвращения угроз для Земли
- Использование Z-машины и технологии рентгеновских ножниц позволяет исследовать реакцию астероидов на воздействие, имитирующее ядерный взрыв
- Ученые научились имитировать противодействие астероидам в лаборатории, обходя проблемы с гравитацией
- Дальнейшие испытания и эксперименты с новыми технологиями являются важным шагом в обеспечении безопасности земной жизни от космических угроз
- Знание о разработке новых методов противодействия астероидам поможет защитить нашу планету от потенциальных столкновений с космическими объектами
Что известно о разработке нового метода противодействия столкновению астероидов с Землей
Отмечается, что испытания вероятных методов предотвращения угрозы столкновения астероидов с Землей на реальных космических объектах очень ценны и сложны, а также занимают очень продолжительное время.
В настоящее время американские исследователи убеждены, что разработали более доступный и эффективный способ защиты нашей планеты от угрозы столкновения с астероидами.
В частности, речь идет об имитации взрыва ядерного оружия.
Подчеркивается, что для проведения экспериментов американские ученые разработали метод, получивший название "рентгеновские ножницы".
Посредством этой технологии можно имитировать взрыв ядерной бомбы в лабораторных условиях вместо испытания ядерного оружия на реальных астероидах.
Так, еще в 2022 году NASA удалось реализовать сложный проект по изменению курса астероида, когда космический аппарат DART на скорости более 21 тыс. км/ч врезался в космический объект шириной 170 метров.
Это было очень значительное достижение, которое обошлось в 325 млн долларов. Тратить такие суммы для дальнейших испытаний и экспериментов представляется невозможным.
Как ученым удалось имитировать столкновение ядерного оружия с астероидом в лабораторных условиях
По этой причине ученые начали думать о создании условий, имитирующих взрыв ядерной бомбы и его влияние на астероид в лаборатории?
Для этого команда исследователей решила использовать свой самый мощный прибор — Z-машину.
Z-машина — это устройство размером с комнату, которое способно создавать условия, приближенные к космическим ядерным взрывам. Когда она включается, внутри образуется горячая плазма, температура которой подобна поверхности Солнца. Вместе с плазмой возникают огромные вспышки рентгеновского излучения, напоминающего ядерный взрыв в космосе. Эта сила настолько мощна, что способна расплавить даже алмазы.
Однако ключевой проблемой при проведении подобных экспериментов на Земле является гравитация, влияющая на любые смоделированные условия.
В космосе астероиды не привязаны к чему-либо, а в лаборатории все притягивается к поверхности из-за земной гравитации.
Для решения этой проблемы ученые разработали технологию рентгеновских ножниц.
Сначала они подвесили небольшой кусочек силики (вещества, похожего на астероид) в камере Z-машины, использовав ультратонкую фольгу. Когда рентгеновский взрыв вспыхнул, эта фольга мгновенно улетучилась, и на несколько микросекунд кусок силики оказался в состоянии невесомости — без влияния гравитации.
За эти доли секунды исследователи смогли измерить силу и скорость модели астероида, а затем использовали данные для создания компьютерных моделей больших астероидов и их реакции на ядерный взрыв.
Ученые предупреждают, что технология нуждается в дальнейших испытаниях и проведении экспериментов, ведь астероиды состоят не только из силики — они могут содержать различные минералы или даже быть кучей обломков, держащихся под действием гравитации.
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