Ученые узнали новые подробности о катастрофе, убившей динозавров
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Ученые узнали новые подробности о катастрофе, убившей динозавров

Столкновение астероида с Землей
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Источник:  IFLScience

Около 66 млн лет назад Земля пережила столкновение с гигантским астероидом, приведшим к исчезновению динозавров на Земле и оставившему по себе огромный кратер на краю полуострова Юкатан.

Главные тезисы

  • Астероид, убивший динозавров 66 млн лет назад, оказался значительно крупнее предполагаемого, вызвав серию мощных землетрясений и оползней.
  • Новое исследование в формате 3D позволяет углубленно изучить последствия столкновения астероида с Землей и понять механизмы катастрофических событий в древности.
  • Открытие кратера Надир у побережья Западной Африки позволило ученым установить наличие другого астероида, столкнувшегося с Землей в период исчезновения динозавров.
  • Изучение данной катастрофы поможет расширить наши знания о воздействии астероидов на планету и причинах массовых вымираний.
  • Ученые также обнаружили, что удар астероида вызвал низкую волну цунами, что ранее неизвестно было потеряно и возвращено в океан.

Что известно о новых подробностях грандиозной катастрофы 66 млрд лет назад

По результатам нового исследования, еще один, меньший по размерам, астероид столкнулся с нашей планетой в тот же период, оставив кратер глубиной 9,2 км глубоко на дне Атлантического океана.

В материале издания IFLScience подчеркивается , что кратер Надир обнаружили еще в 2022 году, у побережья Гвинеи в Западной Африке, на глубине 300 метров под дном Атлантического океана.

По мнению ученых, он образовался в конце мелового периода, около 66 миллионов лет назад, как раз в момент падения астероида-убийцы динозавров.

Астероид, убивший динозавров 66 млн лет назад, мог быть не один
Столкновение астероида с Землей

Отмечается, что до сих пор подробности его возникновения оставались неопределенными, однако новое исследование с использованием данных сейсмологической разведки с высоким разрешением в формате 3D позволило определить, что кратер был вызван ударом.

Что известно об астероиде-убийце динозавров

Теперь ученые также знают, что сам астероид имел большие размеры, чем считалось ранее.

Его размеры составляли около 450-500 метров в ширину. Считается, что в момент столкновения с Землей его скорость достигала 72 тыс. км в час.

В результате удара на Земле произошла серия мощных землетрясений и крупных оползней из-за обрушения края плато под океан.

Низкая волна цунами шла от кратера, а затем возвращалась к нему.

По словам исследователей, на протяжении всей истории человечества Земля никогда не испытывала аналогичных столкновений и изучение этого вопроса может пригодиться не только для того, чтобы узнать больше о том, что привело к вымиранию динозавров, но и для понимания ударов астероидов в целом.

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