Розміром з мураху. Як виглядає найменша жаба на Землі
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Розміром з мураху. Як виглядає найменша жаба на Землі

Brachycephalus dacnis
Джерело:  The New York Times

Науковці виявили одну з найменших хребетних істот на Землі - жабу розміром усього 6,95 мм. 

Головні тези:

  • Brachycephalus dacnis - найменша жаба на Землі з розміром 6,95 мм, яка виявлена в лісах Бразилії.
  • Кожний вид Brachycephalus має унікальний шлюбний голос, що допомагає розрізняти їх між собою.
  • Brachycephalus dacnis має незвичайну будову тіла з відсутніми деякими внутрішніми органами та не проходить етап метаморфозу, відкладаючи лише два яйця за цикл.
  • Хоча мініатюрний розмір робить цих жаб вразливими для дрібних хижаків, він відкриває нові можливості для виживання у важкодоступних місцях з багатою їжею.
  • Brachycephalus dacnis є сьомим відомим науці видом “жаб-блох” і другим найменшим хребетним у світі, після іншої жаби з цього роду розміром 6,5 мм.

Що відомо про найменшу жабу у світі

Зазначається, що дивовижне створіння навіть менше за деяких мурах та легко уміщується на кінчику пальця.

Науковці відкрили найменшу жабу у світі
Найменша жаба у світі Brachycephalus dacnis

За словами герпетолога з Університету Кампінас Луїса Феліпе Толедо, який разом з колегами досліджував жабу, що отримала назву Brachycephalus dacnis — на честь проєкту з охорони природи Dacnis, завдяки якому її і було знайдено, кожна жаба виду Brachycephalus має унікальний шлюбний голос, що і дозволяє розрізняти їх між собою.

Ці істоти мешкають у тропічних лісах на території Бразилії, вид Brachycephalus ще називають жабами сідельниками. Вони здатні стрибати на відстань, що у 30 разів перевищує їхній розмір.

Через їхні мініатюрні розміри різні види Brachycephalus дуже схожі між собою і їх важко розрізнити.

Однак в кожного виду є свій унікальний шлюбний голос, який допомогає самицям обирати правильного самця.

Підкреслюється, що звуки виявленої жаби Brachycephalus dacnis містять короткі ноти, більше схожі на цвиркання.

ДНК-тести підтвердили, що Brachycephalus dacnis генетично відрізняється від інших видів свого роду.

Вивчаючи аудіозаписи голосів малих жаб з тропічних лісів Бразилії Толедо збагнув, що мова йде про раніше невідомий вид Brachycephalus.

О, це ж два окремих види, — ділиться науковець власною реакцією.

Що відомо про незвичайну будову тіла Brachycephalus dacnis

Науковці разом з Толедо детально просканували виявлену жабу із метою з’ясувати, як такі малі розміри впливають на будову тіла істоти.

Зокрема, Brachycephalus dacnis має лише 2 пальці на передніх лапах та три — на задніх.

В неї також відсутня низка внутрішніх органів, наприклад, частина вуха.

На відміну від звичайних жаб, Brachycephalus dacnis не проходить звичний для амфібій етап метаморфозу — вона відкладає лише два яйця за цикл, і з них вилуплюються вже сформовані жаби, а не пуголовки.

Хоча мініатюрний розмір робить цих жаб вразливими для дрібних хижаків, як-от мурахи та павуки, маленький розмір відкриває нові можливості для виживання. Це дозволяє жабам мешкати у важкодоступних місцях, багатих на їжу, що недоступна для більших жаб, — пояснює дослідниця Джоді Роулі з Австралійського музею.

Цей вид став сьомим відомим науці видом "жаб-блох", і другим найменшим хребетним у світі. Найменшою ж на сьогодні залишається інша жаба з роду Brachycephalus розміром 6,5 мм.

У світі залишається ще безліч невідомих мініатюрних жаб, — зазначає куратор герпетології з Національного музею Данії Марк Шерц.

Раніше рекорд найменшого хребетного належав жабі з Нової Гвінеї довжиною 7 міліметрів.

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