У мережу виклали відео з розробкою найменшого у світі повнофункціонального екскаватора з шістьма двигунами.

Що вміє найменший у світі повнофункціональний екскаватор

Зазначається, що розміри мініатюрного екскаватора Nano Tracks N320 з шістьма абсолютно незалежними двигунами складають усього 1/64 від розмірів справжнього екскаватора.

Nano Tracks N320 управляється за допомогою пульта дистанційного керування з кількома різними режимами.

Що відомо про створення найменшого у світі повноцінного екскаватора

Розробником Nano Tracks N320 виступив Джонат Еббот, який кілька років тому познайомився в Інтернеті зі спільнотою поціновувачів іграшкових моделей реальної техніки.

Після того, як Ебботу не вдалось знайти в Інтернеті аналоги крихітних повноцінних екскаваторів, чоловік вирішив створити власний.

Джонатан навчився користуватися САПР, купив 3D-принтер і взявся за розробку.

Перші моделі розробник виготовляв зі смоли, однак цей матеріал виявився занадто крихким.

На створення прототипу Nano Tracks N320 пішло близько 2300 годин кропіткої роботи, але тепер Ебботт і його команда мають повторювану процедуру, яку вони можуть використовувати для того, щоб вивести найменший у світі функціональний екскаватор у масове виробництво.

Що відомо про найменшу у світі модель кубика Рубика

Японські розробники з компанії-виробника іграшок MegaHouse створили найменший у світі кубик Рубіка.

Крихітний кубик Рубика можна збирати лише за допомогою пінцету.

Підкреслюється, що вартість найкрихітнішого у світі кубика Рубика складає 5 тис 320 доларів.

Передзамовлення на його покупку вже можна замовити на сайті виробників. Очікується, що у квітні 2025 іграшка вже надійде у продаж.