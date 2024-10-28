У мережу виклали відео з розробкою найменшого у світі повнофункціонального екскаватора з шістьма двигунами.
Головні тези:
- Розроблено найменший у світі екскаватор Nano Tracks N320 з шістьма двигунами, який управляється за допомогою пульта дистанційного керування.
- Джонат Еббот створив екскаватор після невдачі у пошуках аналогів. Він пройшов навчання з САПР, купив 3D-принтер і витратив 2300 годин на розробку прототипу.
- Компанія MegaHouse розробила найменший у світі кубик Рубіка, збирання якого вимагає використання пінцету. Його вартість складає 5320 доларів.
- Найменший у світі повнофункціональний екскаватор та кубик Рубіка створили хвилю в індустрії іграшкового дизайну.
- Зацікавлені особи вже можуть замовити найменший кубик Рубіка на сайті виробників, передзамовлення доставки заплановано на квітень 2025 року.
Що вміє найменший у світі повнофункціональний екскаватор
Зазначається, що розміри мініатюрного екскаватора Nano Tracks N320 з шістьма абсолютно незалежними двигунами складають усього 1/64 від розмірів справжнього екскаватора.
Nano Tracks N320 управляється за допомогою пульта дистанційного керування з кількома різними режимами.
Що відомо про створення найменшого у світі повноцінного екскаватора
Розробником Nano Tracks N320 виступив Джонат Еббот, який кілька років тому познайомився в Інтернеті зі спільнотою поціновувачів іграшкових моделей реальної техніки.
Після того, як Ебботу не вдалось знайти в Інтернеті аналоги крихітних повноцінних екскаваторів, чоловік вирішив створити власний.
Джонатан навчився користуватися САПР, купив 3D-принтер і взявся за розробку.
Перші моделі розробник виготовляв зі смоли, однак цей матеріал виявився занадто крихким.
На створення прототипу Nano Tracks N320 пішло близько 2300 годин кропіткої роботи, але тепер Ебботт і його команда мають повторювану процедуру, яку вони можуть використовувати для того, щоб вивести найменший у світі функціональний екскаватор у масове виробництво.
Що відомо про найменшу у світі модель кубика Рубика
Японські розробники з компанії-виробника іграшок MegaHouse створили найменший у світі кубик Рубіка.
Крихітний кубик Рубика можна збирати лише за допомогою пінцету.
Підкреслюється, що вартість найкрихітнішого у світі кубика Рубика складає 5 тис 320 доларів.
Передзамовлення на його покупку вже можна замовити на сайті виробників. Очікується, що у квітні 2025 іграшка вже надійде у продаж.
world’s smallest metal rubik’s cube by @MegaHouse_toy is so tiny it may need tweezers to move or rotate https://t.co/zOVThKX52N pic.twitter.com/40YMizSQID— designboom (@designboom) October 7, 2024
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