В сеть выложили видео с разработкой самого маленького в мире полнофункционального экскаватора с шестью двигателями.
Главные тезисы
- Разработчики представили самый маленький полнофункциональный экскаватор Nano Tracks N320, который управляется с помощью пульта дистанционного управления и имеет шесть двигателей.
- Создание самого маленького экскаватора в мире стало возможным благодаря упорному труду разработчика Джонатана Эббота, который начал свой проект после неудач в поисках подобных моделей в интернете.
- Помимо экскаватора, в Японии изготовили самый маленький в мире кубик Рубика, который можно собирать только при помощи пинцета. Ожидается, что игрушка появится в продаже в апреле 2025 года.
- Экскаватор Nano Tracks N320 потребовал около 2300 часов разработки, но теперь у команды разработчиков есть процедура для выпуска его в массовое производство.
- Самый маленький в мире кубик Рубика будет стоить 5320 долларов и уже доступен для предварительного заказа на сайте производителя.
Что умеет самый маленький в мире полнофункциональный экскаватор
Указывается, что размеры миниатюрного экскаватора Nano Tracks N320 с шестью абсолютно независимыми двигателями составляют всего 1/64 от размеров настоящего экскаватора.
Nano Tracks N320 управляется с помощью пульта дистанционного управления с несколькими разными режимами.
Что известно о создании самого маленького в мире полноценного экскаватора
Разработчиком Nano Tracks N320 выступил Джонат Эббот, несколько лет назад познакомившийся в Интернете с сообществом ценителей игрушечных моделей реальной техники.
После того как Эбботу не удалось найти в Интернете аналоги крошечных полноценных экскаваторов, мужчина решил создать собственный.
Джонатан научился пользоваться САПР, купил 3D-принтер и принялся за разработку.
Первые модели разработчик изготовлял из смолы, однако этот материал оказался слишком хрупким.
На создание прототипа Nano Tracks N320 ушло около 2300 часов кропотливой работы, но теперь у Эбботта и его команды есть повторяющаяся процедура, которую они могут использовать для того, чтобы вывести самый маленький в мире функциональный экскаватор в массовое производство.
Что известно о самой маленькой в мире модели кубика Рубика
Японские разработчики из компании-производителя игрушек MegaHouse создали самый маленький в мире кубик Рубика.
Крошечный кубик Рубика можно собирать только с помощью пинцета.
Подчеркивается, что стоимость самого крошечного в мире кубика Рубика составляет 5 тыс. 320 долларов.
Предзаказ на его покупку можно заказать на сайте производителей. Ожидается, что в апреле 2025 года игрушка уже поступит в продажу.
world’s smallest metal rubik’s cube by @MegaHouse_toy is so tiny it may need tweezers to move or rotate https://t.co/zOVThKX52N pic.twitter.com/40YMizSQID— designboom (@designboom) October 7, 2024
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