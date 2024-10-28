Разработчики создали самый маленький в мире аналог настоящего экскаватора ― видео
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Разработчики создали самый маленький в мире аналог настоящего экскаватора ― видео

Самый маленький экскаватор в мире
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Источник:  online.ua

В сеть выложили видео с разработкой самого маленького в мире полнофункционального экскаватора с шестью двигателями.

Главные тезисы

  • Разработчики представили самый маленький полнофункциональный экскаватор Nano Tracks N320, который управляется с помощью пульта дистанционного управления и имеет шесть двигателей.
  • Создание самого маленького экскаватора в мире стало возможным благодаря упорному труду разработчика Джонатана Эббота, который начал свой проект после неудач в поисках подобных моделей в интернете.
  • Помимо экскаватора, в Японии изготовили самый маленький в мире кубик Рубика, который можно собирать только при помощи пинцета. Ожидается, что игрушка появится в продаже в апреле 2025 года.
  • Экскаватор Nano Tracks N320 потребовал около 2300 часов разработки, но теперь у команды разработчиков есть процедура для выпуска его в массовое производство.
  • Самый маленький в мире кубик Рубика будет стоить 5320 долларов и уже доступен для предварительного заказа на сайте производителя.

Что умеет самый маленький в мире полнофункциональный экскаватор

Указывается, что размеры миниатюрного экскаватора Nano Tracks N320 с шестью абсолютно независимыми двигателями составляют всего 1/64 от размеров настоящего экскаватора.

Nano Tracks N320 управляется с помощью пульта дистанционного управления с несколькими разными режимами.

Что известно о создании самого маленького в мире полноценного экскаватора

Разработчиком Nano Tracks N320 выступил Джонат Эббот, несколько лет назад познакомившийся в Интернете с сообществом ценителей игрушечных моделей реальной техники.

После того как Эбботу не удалось найти в Интернете аналоги крошечных полноценных экскаваторов, мужчина решил создать собственный.

Джонатан научился пользоваться САПР, купил 3D-принтер и принялся за разработку.

Первые модели разработчик изготовлял из смолы, однако этот материал оказался слишком хрупким.

На создание прототипа Nano Tracks N320 ушло около 2300 часов кропотливой работы, но теперь у Эбботта и его команды есть повторяющаяся процедура, которую они могут использовать для того, чтобы вывести самый маленький в мире функциональный экскаватор в массовое производство.

Что известно о самой маленькой в ​​мире модели кубика Рубика

Японские разработчики из компании-производителя игрушек MegaHouse создали самый маленький в мире кубик Рубика. 

Крошечный кубик Рубика можно собирать только с помощью пинцета.

Подчеркивается, что стоимость самого крошечного в мире кубика Рубика составляет 5 тыс. 320 долларов.

Предзаказ на его покупку можно заказать на сайте производителей. Ожидается, что в апреле 2025 года игрушка уже поступит в продажу.

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