В сеть выложили видео с разработкой самого маленького в мире полнофункционального экскаватора с шестью двигателями.

Что умеет самый маленький в мире полнофункциональный экскаватор

Указывается , что размеры миниатюрного экскаватора Nano Tracks N320 с шестью абсолютно независимыми двигателями составляют всего 1/64 от размеров настоящего экскаватора.

Nano Tracks N320 управляется с помощью пульта дистанционного управления с несколькими разными режимами.

Что известно о создании самого маленького в мире полноценного экскаватора

Разработчиком Nano Tracks N320 выступил Джонат Эббот, несколько лет назад познакомившийся в Интернете с сообществом ценителей игрушечных моделей реальной техники.

После того как Эбботу не удалось найти в Интернете аналоги крошечных полноценных экскаваторов, мужчина решил создать собственный.

Джонатан научился пользоваться САПР, купил 3D-принтер и принялся за разработку.

Первые модели разработчик изготовлял из смолы, однако этот материал оказался слишком хрупким.

На создание прототипа Nano Tracks N320 ушло около 2300 часов кропотливой работы, но теперь у Эбботта и его команды есть повторяющаяся процедура, которую они могут использовать для того, чтобы вывести самый маленький в мире функциональный экскаватор в массовое производство.

Что известно о самой маленькой в ​​мире модели кубика Рубика

Японские разработчики из компании-производителя игрушек MegaHouse создали самый маленький в мире кубик Рубика.

Крошечный кубик Рубика можно собирать только с помощью пинцета.

Подчеркивается, что стоимость самого крошечного в мире кубика Рубика составляет 5 тыс. 320 долларов.

Предзаказ на его покупку можно заказать на сайте производителей. Ожидается, что в апреле 2025 года игрушка уже поступит в продажу.