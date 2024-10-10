В Японии создали самый маленький в мире кубик Рубика. Как он выглядит
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В Японии создали самый маленький в мире кубик Рубика. Как он выглядит

Самый маленький в мире кубик Рубика
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Источник:  The New York Post

Японские разработчики из компании-производителя игрушек MegaHouse создали самый маленький в мире кубик Рубика.

Главные тезисы

  • Самый маленький в мире кубик Рубика создан японскими разработчиками из компании-производителя MegaHouse.
  • Головоломка весит всего 0,33 грамма и имеет размеры 0,4 см в ширину, высоту и длину.
  • Стоимость самого маленького кубика Рубика составляет 5320 долларов, предзаказы уже доступны на сайте производителя.
  • Кубик Рубика был официально признан самым маленьким в мире Guinness World Records, его ожидается в продаже в апреле 2025 года.
  • Для сборки крошечной головоломки потребуется пинцет, она вызывает большой интерес у любителей и коллекционеров кубиков Рубика.

Что известно о создании самого маленького в мире кубика Рубика

Отмечается, что крошечный кубик можно собирать только с помощью пинцета.

Подчеркивается, что стоимость самого крошечного в мире кубика Рубика составляет 5 тыс. 320 долларов.

Предзаказ на его покупку можно заказать на сайте производителей. Ожидается, что в апреле 2025 года игрушка уже поступит в продажу.

К каждому заказу прилагается стенд, на котором указано, что это "рекордно малый кубик Рубика в мире".

Книга рекордов Гиннеса официально подтвердила, что головоломка от MegaHouse является "самым крутым кубиком в мире" в августе.

Что известно о размерах самого маленького в мире кубика Рубика

Крошечный кубик сделан из алюминия и весит 0,33 г. Его размеры составляют 0,4 сантиметра в ширину, 0,4 сантиметра в высоту и 0,4 сантиметра в длину.

Почти 5-миллиметровый кубик Рубика — это результат триединства машин, режущих инструментов и страсти игроков, — подчеркнул президент компании Iriso Precision Кийокадзу Сайто.

Отмечается, что самый маленький в мире кубик Рубика в 1 тыс раз меньше оригинала.

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