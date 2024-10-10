Японские разработчики из компании-производителя игрушек MegaHouse создали самый маленький в мире кубик Рубика.
Главные тезисы
- Самый маленький в мире кубик Рубика создан японскими разработчиками из компании-производителя MegaHouse.
- Головоломка весит всего 0,33 грамма и имеет размеры 0,4 см в ширину, высоту и длину.
- Стоимость самого маленького кубика Рубика составляет 5320 долларов, предзаказы уже доступны на сайте производителя.
- Кубик Рубика был официально признан самым маленьким в мире Guinness World Records, его ожидается в продаже в апреле 2025 года.
- Для сборки крошечной головоломки потребуется пинцет, она вызывает большой интерес у любителей и коллекционеров кубиков Рубика.
Что известно о создании самого маленького в мире кубика Рубика
Отмечается, что крошечный кубик можно собирать только с помощью пинцета.
Подчеркивается, что стоимость самого крошечного в мире кубика Рубика составляет 5 тыс. 320 долларов.
Предзаказ на его покупку можно заказать на сайте производителей. Ожидается, что в апреле 2025 года игрушка уже поступит в продажу.
К каждому заказу прилагается стенд, на котором указано, что это "рекордно малый кубик Рубика в мире".
world’s smallest metal rubik’s cube by @MegaHouse_toy is so tiny it may need tweezers to move or rotate https://t.co/zOVThKX52N pic.twitter.com/40YMizSQID— designboom (@designboom) October 7, 2024
Книга рекордов Гиннеса официально подтвердила, что головоломка от MegaHouse является "самым крутым кубиком в мире" в августе.
Что известно о размерах самого маленького в мире кубика Рубика
Крошечный кубик сделан из алюминия и весит 0,33 г. Его размеры составляют 0,4 сантиметра в ширину, 0,4 сантиметра в высоту и 0,4 сантиметра в длину.
Отмечается, что самый маленький в мире кубик Рубика в 1 тыс раз меньше оригинала.
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