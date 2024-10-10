Японские разработчики из компании-производителя игрушек MegaHouse создали самый маленький в мире кубик Рубика.

Что известно о создании самого маленького в мире кубика Рубика

Отмечается, что крошечный кубик можно собирать только с помощью пинцета.

Подчеркивается, что стоимость самого крошечного в мире кубика Рубика составляет 5 тыс. 320 долларов.

Предзаказ на его покупку можно заказать на сайте производителей. Ожидается, что в апреле 2025 года игрушка уже поступит в продажу.

К каждому заказу прилагается стенд, на котором указано, что это "рекордно малый кубик Рубика в мире".

world’s smallest metal rubik’s cube by @MegaHouse_toy is so tiny it may need tweezers to move or rotate https://t.co/zOVThKX52N pic.twitter.com/40YMizSQID — designboom (@designboom) October 7, 2024

Книга рекордов Гиннеса официально подтвердила, что головоломка от MegaHouse является "самым крутым кубиком в мире" в августе.

Что известно о размерах самого маленького в мире кубика Рубика

Крошечный кубик сделан из алюминия и весит 0,33 г. Его размеры составляют 0,4 сантиметра в ширину, 0,4 сантиметра в высоту и 0,4 сантиметра в длину.

Почти 5-миллиметровый кубик Рубика — это результат триединства машин, режущих инструментов и страсти игроков, — подчеркнул президент компании Iriso Precision Кийокадзу Сайто. Поделиться

Отмечается, что самый маленький в мире кубик Рубика в 1 тыс раз меньше оригинала.