Японські розробники з компанії-виробника іграшок MegaHouse створили найменший у світі кубик Рубіка.
Головні тези:
- Найменший у світі кубик Рубіка був створений японськими розробниками з компанії MegaHouse.
- Цей крихітний кубик складається з алюмінію та важить всього 0,33 грама, що робить його у 1000 разів меншим за оригінал.
- Найменший у світі кубик Рубіка має розміри 0,4 см у ширину, висоту та довжину.
- Вартість цієї унікальної головоломки складає 5320 доларів, а передзамовлення вже доступні на сайті компанії-виробника.
- Очікується, що цей рекордно малий кубик Рубіка надійде у продаж у квітні 2025 року, а його стенд вказуватиме на офіційне підтвердження в Книзі рекордів Гіннеса.
Що відомо про створення найменшого у світі кубика Рубіка
Зазначається, що крихітний кубик Рубика можна збирати лише за допомогою пінцету.
Підкреслюється, що вартість найкрихітнішого у світі кубика Рубика складає 5 тис 320 доларів.
Передзамовлення на його покупку вже можна замовити на сайті виробників. Очікується, що у квітні 2025 іграшка вже надійде у продаж.
До кожного замовлення додається стенд, на якому зазначено, що це "рекордно малий кубик Рубіка у світі".
world’s smallest metal rubik’s cube by @MegaHouse_toy is so tiny it may need tweezers to move or rotate https://t.co/zOVThKX52N pic.twitter.com/40YMizSQID— designboom (@designboom) October 7, 2024
Книга рекордів Гіннеса офіційно підтвердила, що головоломка від MegaHouse є "найменшим обертовим кубиком у світі" у серпні.
Що відомо про розміри найменшого у світі кубика Рубіка
Крихітний кубик зроблений з алюмінію і важить 0,33 грама. Його розміри складають 0,4 сантиметра в ширину, 0,4 сантиметра у висоту і 0,4 сантиметра в довжину.
Зазначається, що найменший у світі кубик Рубика у 1 тис разів менший за орігінал.
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