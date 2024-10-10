Японські розробники з компанії-виробника іграшок MegaHouse створили найменший у світі кубик Рубіка.

Що відомо про створення найменшого у світі кубика Рубіка

Зазначається, що крихітний кубик Рубика можна збирати лише за допомогою пінцету.

Підкреслюється, що вартість найкрихітнішого у світі кубика Рубика складає 5 тис 320 доларів.

Передзамовлення на його покупку вже можна замовити на сайті виробників. Очікується, що у квітні 2025 іграшка вже надійде у продаж.

До кожного замовлення додається стенд, на якому зазначено, що це "рекордно малий кубик Рубіка у світі".

world’s smallest metal rubik’s cube by @MegaHouse_toy is so tiny it may need tweezers to move or rotate https://t.co/zOVThKX52N pic.twitter.com/40YMizSQID — designboom (@designboom) October 7, 2024

Книга рекордів Гіннеса офіційно підтвердила, що головоломка від MegaHouse є "найменшим обертовим кубиком у світі" у серпні.

Що відомо про розміри найменшого у світі кубика Рубіка

Крихітний кубик зроблений з алюмінію і важить 0,33 грама. Його розміри складають 0,4 сантиметра в ширину, 0,4 сантиметра у висоту і 0,4 сантиметра в довжину.

Майже 5-міліметровий кубик Рубіка — це результат триєдності машин, ріжучих інструментів та пристрасті гравців, — підкреслив президент компанії Iriso Precision Кійокадзу Сайто. Поширити

Зазначається, що найменший у світі кубик Рубика у 1 тис разів менший за орігінал.