В Японії створили найменший у світі кубик Рубіка. Як він виглядає
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В Японії створили найменший у світі кубик Рубіка. Як він виглядає

Найменший у світі кубик Рубіка
Джерело:  The New York Post

Японські розробники з компанії-виробника іграшок MegaHouse створили найменший у світі кубик Рубіка. 

Головні тези:

  • Найменший у світі кубик Рубіка був створений японськими розробниками з компанії MegaHouse.
  • Цей крихітний кубик складається з алюмінію та важить всього 0,33 грама, що робить його у 1000 разів меншим за оригінал.
  • Найменший у світі кубик Рубіка має розміри 0,4 см у ширину, висоту та довжину.
  • Вартість цієї унікальної головоломки складає 5320 доларів, а передзамовлення вже доступні на сайті компанії-виробника.
  • Очікується, що цей рекордно малий кубик Рубіка надійде у продаж у квітні 2025 року, а його стенд вказуватиме на офіційне підтвердження в Книзі рекордів Гіннеса.

Що відомо про створення найменшого у світі кубика Рубіка

Зазначається, що крихітний кубик Рубика можна збирати лише за допомогою пінцету.

Підкреслюється, що вартість найкрихітнішого у світі кубика Рубика складає 5 тис 320 доларів.

Передзамовлення на його покупку вже можна замовити на сайті виробників. Очікується, що у квітні 2025 іграшка вже надійде у продаж.

До кожного замовлення додається стенд, на якому зазначено, що це "рекордно малий кубик Рубіка у світі".

Книга рекордів Гіннеса офіційно підтвердила, що головоломка від MegaHouse є "найменшим обертовим кубиком у світі" у серпні.

Що відомо про розміри найменшого у світі кубика Рубіка

Крихітний кубик зроблений з алюмінію і важить 0,33 грама. Його розміри складають 0,4 сантиметра в ширину, 0,4 сантиметра у висоту і 0,4 сантиметра в довжину.

Майже 5-міліметровий кубик Рубіка — це результат триєдності машин, ріжучих інструментів та пристрасті гравців, — підкреслив президент компанії Iriso Precision Кійокадзу Сайто.

Зазначається, що найменший у світі кубик Рубика у 1 тис разів менший за орігінал.

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