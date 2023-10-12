МВД заявляет об увеличении количества погибших в результате удара РФ по Грозе

Согласно данным правоохранителей, 59 человек погибли в результате ракетного удара армии РФ по селу Гроза 5 октября.

Криминалисты идентифицировали всех погибших в селе Гроза

12 октября глава МВД Игорь Клименко официально подтвердил, что российские захватчики прямым попаданием Искандера в селе Гроза убили 59 мирных украинцев.

Следует отметить, что абсолютно все жертвы – местные жители.

Пенсионеры, медики, фермеры, учителя, предприниматели. Все – гражданские. Погибли целыми семьями в несколько поколений, – рассказывает Игорь Клименко. Поделиться

Как сообщает глава МВД, 19 человек были идентифицированы с помощью мобильных ДНК-лабораторий.

С этой целью в течение шести суток криминалисты полиции круглосуточно отбирали образцы у родственников, выводили профили и искали совпадение фрагментов.

Кроме того, сообщается, что один из погибших – 60-летний мужчина – криминалисты установили по 20-ти частям тела.

Еще два человека удалось идентифицировать с помощью личных вещей, изъятых из жилищ погибших, поскольку у них не было родственников прямой линии для сравнения ДНК-профилей.

Нам важно было установить имя каждого погибшего, сохранить память о них и зафиксировать всех жертв российского удара. Помним. Не простим, – написал Игорь Клименко. Поделиться

Удар РФ по селу Гроза: что важно знать

5 октября армия РФ нанесла ракетный удар по магазину-кафе в селе Гроза Купянского района Харьковской области. Атака врага произошла в 13:24.

На тот момент в помещении находились местные жители, поскольку там происходили поминки по умершему односельчанину-военному.

Что важно понимать, на них находилась половина жителей села, при этом среди поминавших не было военных.

В последние несколько дней количество погибших постоянно росло, ведь некоторые люди умирали уже в больницах.

11 октября СБУ заявила, что нашла двух предателей, скорректировавших российский ракетный удар по кафе в селе Гроза на Харьковщине 5 октября.

Ими оказались двое местных жителей – 30-летний Владимир Мамон и его младший брат 23-летний Дмитрий Мамон.