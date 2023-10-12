МВД заявляет об увеличении количества погибших в результате удара РФ по Грозе

Согласно данным правоохранителей, 59 человек погибли в результате ракетного удара армии РФ по селу Гроза 5 октября.
Криминалисты идентифицировали всех погибших в селе Гроза
12 октября глава МВД Игорь Клименко официально подтвердил, что российские захватчики прямым попаданием Искандера в селе Гроза убили 59 мирных украинцев.
Следует отметить, что абсолютно все жертвы – местные жители.
Как сообщает глава МВД, 19 человек были идентифицированы с помощью мобильных ДНК-лабораторий.
С этой целью в течение шести суток криминалисты полиции круглосуточно отбирали образцы у родственников, выводили профили и искали совпадение фрагментов.
Кроме того, сообщается, что один из погибших – 60-летний мужчина – криминалисты установили по 20-ти частям тела.
Еще два человека удалось идентифицировать с помощью личных вещей, изъятых из жилищ погибших, поскольку у них не было родственников прямой линии для сравнения ДНК-профилей.
Удар РФ по селу Гроза: что важно знать
5 октября армия РФ нанесла ракетный удар по магазину-кафе в селе Гроза Купянского района Харьковской области. Атака врага произошла в 13:24.
На тот момент в помещении находились местные жители, поскольку там происходили поминки по умершему односельчанину-военному.
Что важно понимать, на них находилась половина жителей села, при этом среди поминавших не было военных.
В последние несколько дней количество погибших постоянно росло, ведь некоторые люди умирали уже в больницах.
11 октября СБУ заявила, что нашла двух предателей, скорректировавших российский ракетный удар по кафе в селе Гроза на Харьковщине 5 октября.
Ими оказались двое местных жителей – 30-летний Владимир Мамон и его младший брат 23-летний Дмитрий Мамон.
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