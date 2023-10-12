МВС заявляє про збільшення кількості загиблих внаслідок удару РФ по Грозі

Згідно з даними правоохоронців, загалом 59 людей загинули у результаті ракетного удару армії РФ по селу Гроза 5 жовтня.

Криміналісти ідентифікували усіх загиблих у селі Гроза

12 жовтня очільник МВС Ігор Клименко офіційно підтвердив, що російські загарбники прямим влучанням Іскандера в селі Гроза вбили 59 мирних українців.

Варто зазначити, що абсолютно всі жертви – місцеві мешканці.

Пенсіонери, медики, фермери, вчителі, підприємці. Всі – цивільні. Загинули цілими родинами у декілька поколінь, - розповідає Ігор Клименко. Поширити

Як повідомляє глава МВС, 19 осіб ідентифікували за допомогою мобільних ДНК-лабораторій.

З цією метою протягом 6 діб криміналісти поліції цілодобово відбирали зразки у родичів, виводили профілі та шукали співпадіння фрагментів.

Окрім того, зазначається, що одного із загиблих – 60-річного чоловіка – криміналісти встановили по 20-ти частинах тіла.

Ще двох осіб вдалося ідентифікувати за допомогою особистих речей, вилучених з помешкань загиблих, оскільки в них не було родичів прямої лінії для порівняння ДНК-профілів.

Нам важливо було встановити ім’я кожного загиблого, зберегти пам'ять про них та зафіксувати всіх жертв російського удару.Пам'ятаємо. Не пробачимо, - написав Ігор Клименко.

Удар РФ по селу Гроза: що важливо знати

5 жовтня армія РФ завдала ракетного удару по магазину-кафе у селі Гроза Купʼянського району, що на Харківщині. Атака ворога відбулася о 13:24.

На той момент у приміщенні знаходилися місцеві жителі, оскільки там відбувалися поминки за померлим односельцем-військовим.

Що важливо розуміти, на них перебувала половина жителів села, при цьому серед тих, хто поминав, не було військових.

Протягом останніх кількох днів кількість загиблих постійно зростала, адже деякі люди помирали вже в лікарнях.

11 жовтня СБУ заявила, що знайшла двох зрадників, які скоригували російський ракетний удар по кафе у селі Гроза на Харківщині 5 жовтня.

Ними виявились двоє місцевих жителів – 30-річний Володимир Мамон та його молодший брат 23-річний Дмитро Мамон.