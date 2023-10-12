МВС заявляє про збільшення кількості загиблих внаслідок удару РФ по Грозі

Згідно з даними правоохоронців, загалом 59 людей загинули у результаті ракетного удару армії РФ по селу Гроза 5 жовтня.
Криміналісти ідентифікували усіх загиблих у селі Гроза
12 жовтня очільник МВС Ігор Клименко офіційно підтвердив, що російські загарбники прямим влучанням Іскандера в селі Гроза вбили 59 мирних українців.
Варто зазначити, що абсолютно всі жертви – місцеві мешканці.
Як повідомляє глава МВС, 19 осіб ідентифікували за допомогою мобільних ДНК-лабораторій.
З цією метою протягом 6 діб криміналісти поліції цілодобово відбирали зразки у родичів, виводили профілі та шукали співпадіння фрагментів.
Окрім того, зазначається, що одного із загиблих – 60-річного чоловіка – криміналісти встановили по 20-ти частинах тіла.
Ще двох осіб вдалося ідентифікувати за допомогою особистих речей, вилучених з помешкань загиблих, оскільки в них не було родичів прямої лінії для порівняння ДНК-профілів.
Нам важливо було встановити ім’я кожного загиблого, зберегти пам'ять про них та зафіксувати всіх жертв російського удару.Пам'ятаємо. Не пробачимо, - написав Ігор Клименко.
Удар РФ по селу Гроза: що важливо знати
5 жовтня армія РФ завдала ракетного удару по магазину-кафе у селі Гроза Купʼянського району, що на Харківщині. Атака ворога відбулася о 13:24.
На той момент у приміщенні знаходилися місцеві жителі, оскільки там відбувалися поминки за померлим односельцем-військовим.
Що важливо розуміти, на них перебувала половина жителів села, при цьому серед тих, хто поминав, не було військових.
Протягом останніх кількох днів кількість загиблих постійно зростала, адже деякі люди помирали вже в лікарнях.
11 жовтня СБУ заявила, що знайшла двох зрадників, які скоригували російський ракетний удар по кафе у селі Гроза на Харківщині 5 жовтня.
Ними виявились двоє місцевих жителів – 30-річний Володимир Мамон та його молодший брат 23-річний Дмитро Мамон.
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