МВС заявляє про збільшення кількості загиблих внаслідок удару РФ по Грозі
Категорія
Україна
Дата публікації

МВС заявляє про збільшення кількості загиблих внаслідок удару РФ по Грозі

МВС України
Місце удару РФ по селу Гроза

Згідно з даними правоохоронців, загалом 59 людей загинули у результаті ракетного удару армії РФ по селу Гроза 5 жовтня.

Криміналісти ідентифікували усіх загиблих у селі Гроза

12 жовтня очільник МВС Ігор Клименко офіційно підтвердив, що російські загарбники прямим влучанням Іскандера в селі Гроза вбили 59 мирних українців.

Варто зазначити, що абсолютно всі жертви – місцеві мешканці.

Пенсіонери, медики, фермери, вчителі, підприємці. Всі – цивільні. Загинули цілими родинами у декілька поколінь, - розповідає Ігор Клименко.

Як повідомляє глава МВС, 19 осіб ідентифікували за допомогою мобільних ДНК-лабораторій.

З цією метою протягом 6 діб криміналісти поліції цілодобово відбирали зразки у родичів, виводили профілі та шукали співпадіння фрагментів.

Окрім того, зазначається, що одного із загиблих – 60-річного чоловіка – криміналісти встановили по 20-ти частинах тіла.

Ще двох осіб вдалося ідентифікувати за допомогою особистих речей, вилучених з помешкань загиблих, оскільки в них не було родичів прямої лінії для порівняння ДНК-профілів.

Нам важливо було встановити ім’я кожного загиблого, зберегти пам'ять про них та зафіксувати всіх жертв російського удару.Пам'ятаємо. Не пробачимо, - написав Ігор Клименко.

Удар РФ по селу Гроза: що важливо знати

5 жовтня армія РФ завдала ракетного удару по магазину-кафе у селі Гроза Купʼянського району, що на Харківщині. Атака ворога відбулася о 13:24.

На той момент у приміщенні знаходилися місцеві жителі, оскільки там відбувалися поминки за померлим односельцем-військовим.

Що важливо розуміти, на них перебувала половина жителів села, при цьому серед тих, хто поминав, не було військових.

Протягом останніх кількох днів кількість загиблих постійно зростала, адже деякі люди помирали вже в лікарнях.

11 жовтня СБУ заявила, що знайшла двох зрадників, які скоригували російський ракетний удар по кафе у селі Гроза на Харківщині 5 жовтня.

Ними виявились двоє місцевих жителів – 30-річний Володимир Мамон та його молодший брат 23-річний Дмитро Мамон.

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