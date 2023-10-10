Мы должны отблагодарить государство. Военный ответил тем, кто не понимает причин воевать за Украину — видео

Максим Маркаров – командир взвода аэроразведки, который в гражданской жизни был успешным бизнесменом. Он рассказал online.ua о страхе первых боевых действий и обязанности служить родине.
Что ты можешь сделать для государства
Максим Маркаров говорит, что каждый раз, когда слышит вопрос “Что мне дало государство и почему я должен воевать, потому что я сам всегда все сделал”, приводит маленький пример.
Максим Маркаров говорит, что каждый выполняет свою функцию. Кто-то убегает, кто-то берет оружие в руки, кто-то просто ждет, но есть большой процент мужчин, рожденных защищать.
Страх – это нормально
По словам военного, следующие разы страха как такового уже нет. Это как прыжок с парашютом.
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