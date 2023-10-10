Мы должны отблагодарить государство. Военный ответил тем, кто не понимает причин воевать за Украину — видео

Максим Маркаров – командир взвода аэроразведки, который в гражданской жизни был успешным бизнесменом. Он рассказал online.ua о страхе первых боевых действий и обязанности служить родине.

Что ты можешь сделать для государства

Максим Маркаров говорит, что каждый раз, когда слышит вопрос “Что мне дало государство и почему я должен воевать, потому что я сам всегда все сделал”, приводит маленький пример.

Мы все учились в государственных школах. Государство потратило время и деньги на наше образование базовое. А что мы должны? Мы должны отблагодарить государство, служа в армии. Поделиться

И мое личное мнение, если бы у меня был сын, и он был совершеннолетним, я бы сказал, ты должен выполнить свою миссию перед государством. Несмотря на свои возможности или что дали тебе родители, это в Конституции Украины прописано. Это обязанность и право защищать свою родину. Поделиться

Максим Маркаров говорит, что каждый выполняет свою функцию. Кто-то убегает, кто-то берет оружие в руки, кто-то просто ждет, но есть большой процент мужчин, рожденных защищать.

Это те мужчины, которые будут ехать ночью, а если увидят драку или какие-нибудь проблемы, они остановятся и помогут. Это воспитывается с детства родителями, и я считаю, что наша главная цель после войны – воспитывать новое поколение мужчин. Они, например, не будут стоять в стороне, а возьмут оружие в руки. Поделиться

Страх – это нормально

Мы боимся того, что мы не понимаем. Первый контакт, когда участвуешь в боевых действиях в первые дни, они тебя учат и ты больше начинаешь понимать. Поделиться

По словам военного, следующие разы страха как такового уже нет. Это как прыжок с парашютом.