Ми повинні віддячити державі. Військовий відповів тим, хто не розуміє причин воювати за Україну — відео

Максим Маркаров – командир взводу аеророзвідки, який у цивільному житті був успішним бізнесменом. Він розповів online.ua про страх перших бойових дій та обов'язок служити батьківщині.
Що ти можеш зробити для держави
Максим Маркаров каже, що кожен раз, коли чує питання “Що мені дала держава на і чому я повинен воювати, бо я сам завжди все зробив”, приведить маленький приклад.
Максим Маркаров каже, що кожен виконує свою функцію. Хтось тікає, хтось бере зброю до рук, хтось просто чекає, але є великий відсоток чоловіків, які народжені захищати.
Страх - це нормально
За словами військового, наступні рази страху як такого вже немає. Це як стрибок з парашутом.
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