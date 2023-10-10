Ми повинні віддячити державі. Військовий відповів тим, хто не розуміє причин воювати за Україну — відео

Максим Маркаров – командир взводу аеророзвідки, який у цивільному житті був успішним бізнесменом. Він розповів online.ua про страх перших бойових дій та обов'язок служити батьківщині.

Що ти можеш зробити для держави

Максим Маркаров каже, що кожен раз, коли чує питання “Що мені дала держава на і чому я повинен воювати, бо я сам завжди все зробив”, приведить маленький приклад.

Ми всі навчалися в державних школах. Держава витратила час і гроші на нашу освіту базову. А що ми повинні? Ми повинні віддячити державі, служачи в армії. Поширити

І моя особиста думка, якщо б я мав сина, і він був повнолітній, я б сказав, ти повинен виконати свою місію перед державою. Незважаючи на свої можливості, чи що дали тобі батьки, це в Конституції України прописано. Це обов'язок і право захищати свою батьківщину. Поширити

Максим Маркаров каже, що кожен виконує свою функцію. Хтось тікає, хтось бере зброю до рук, хтось просто чекає, але є великий відсоток чоловіків, які народжені захищати.

Це ті чоловіки, які будуть їхати вночі, а якщо побачать бійку чи якісь проблеми, вони зупиняться і допоможуть. Це виховується з дитинства батьками, і я вважаю, що наша головна ціль після війни - виховувати нове покоління чоловіків. Вони, наприклад, не будуть стояти осторонь, а візьмуть зброю до рук. Поширити

Страх - це нормально

Ми боїмося того, чого ми не розуміємо. Перший контакт, коли береш участь у бойових діях перші дні , вони тебе вчать і ти більше починаєш розуміти. Поширити

За словами військового, наступні рази страху як такого вже немає. Це як стрибок з парашутом.