На двух сторонах Солнца одновременно произошли взрывы — видео

На двух сторонах Солнца одновременно произошли взрывы

Две солнечные вспышки появились почти одновременно в солнечных пятнах под названием AR3559 и AR3561. Эти пятна расположены в разных полушариях Солнца и их разделяет примерно 500 тысяч км. Это даже дальше, чем находится Луна от Земли.

Общая мощность вспышек была эквивалентна вспышке класса M5.1. Этот класс солнечных извержений является вторым по мощности всех, которые могут происходить на Солнце.

В результате две мощные вспышки отправили в сторону Земли поток высокоэнергетических частиц, столкнувшихся с магнитным полем планеты и приведших к получасовому выключению радиосвязи над Индонезией и некоторыми частями Австралии.

Планети-чужаки: скрывающаяся на задворках Галактики

Заграничное пространство Солнечной системы находится настолько далеко от Солнца, что мощные телескопы не могут разглядеть, что там находится; остается лишь догадываться, какие странные объекты скрываются в дальних уголках планетарного диска.

Об этом пишет Science Alert.

Мы знаем, что за пределами орбиты Нептуна есть поле мелких ледяных камней. Это пояс Койпера, где находятся карликовые планеты Плутон, Эрида и Хауме. Далеко за ним находится гипотетическое Облако Оорта — огромное сферическое поле мелких камней, охватывающее всю Солнечную систему, настоящий размер которой неизвестен, говорят ученые. Поделиться

Считается, что именно отсюда берут начало долгопериодические кометы Солнечной системы. Одной из привлекательных возможностей является наличие планет — и не просто старых планет, а планет других звезд».

Астрофизик-теоретик Амир Сирадж из Принстонского университета подсчитал, сколько именно чужих планет может существовать в космосе, скрытых от нашего зрения. По его подсчетам, на чисто математическом уровне может существовать 1,2 планеты с массой больше Марса; 2,7 — с массой, сравнимой с Марсом; и 5,2 — с массой, сравнимой с массой Меркурия.

Это лишь обоснованные предположения, основанные на научном подходе, но идея о том, что может существовать только один скрытый мир, безусловно, значима для сообщества астрофизиков.

Дискурс возник с открытием так называемых свободноплавающих или планет-изгоев, впервые изданных исследователями в 2000 году. Это планеты, которые отшвартовались от своей звезды и вылетели из своих родных систем, чтобы блуждать по галактике, не привязанные к ней. Считается, что гравитационное взаимодействие достаточно легко создает необходимую для этого нестабильность, что приводит к тому, что целая куча планет просто несется сквозь космос, пишет издание. Поделиться

Еще более интересно мнение, что такие планеты не обязательно оставаться без связи. Если они пролетят слишком близко к звезде, их затянет гравитация. Это может произойти и в меньших масштабах.

Сирадж хотел узнать, какие шансы это может произойти с Солнцем. Поэтому он начал с подсчетов количества планет-изгоев в Млечном Пути и оценки процента звезд, которые, вероятно, захватят планеты-изгои. Ученый использовал эту информацию, чтобы вычислить вероятность того, что планеты пролетят мимо Солнечной системы достаточно близко, чтобы попасть под действие гравитации Солнца.

Расчеты ученого показали, что существует достаточно большая вероятность того, что существует планета где-то между массой Меркурия и Земли, которая просто болтается в холоде и тьме.

Мы показали, опираясь на прямой теоретический аргумент, что захваченные земные планеты, вероятно, существуют во внешней Солнечной системе, пишет он в своей статье. — Будущая работа должна включать симуляции, более детально изучающие захват и содержание свободно плавающих планет, а также планет, связанных с другими звездами. Кроме того, симуляции могут пролить свет на распределение вероятностей для плоскости орбиты и положения в небе для захваченных планет. В предстоящей работе следует также исследовать другие наблюдательные тесты на существование восторженных планет. Поделиться

Ученый добавляет, что если одна из планет просто окажется в благоприятном положении на небе, мы сможем заметить ее с помощью обсерватории Веры К. Рубин, которая сейчас строится в Чили и, как ожидается, начнет научные исследования в 2025 году.