Житель Филиппин еще в 2014 году выловил самую большую жемчужину в мире с весом 34 кг. Ее стоимость составляет 100 млн. долларов.

Что известно о самой большой жемчужине в мире

Отмечается , что мужчина не стал отдавать найденную жемчужину экспертам для проведения анализа, а долгое время хранил ее у себя под кроватью в качестве талисмана.

Однажды во время рыбалки в провинции Палавани, на западе Филиппин, мужчина заметил, что его якорь застрял внутри гигантского моллюска, внутри которого было что-то необычное — массивный, неправильной формы, перламутровый предмет.

Самая большая жемчужина в мире

Муж расценил находку как интересную, однако не смог оценить ее стоимость.

Он уложил ее под кровать, думая, что она принесет ему удачу. Рыбалка и не подозревал, что буквально спал рядом с состоянием в 100 миллионов долларов.

Что известно о ценности находки

Находка не была классическим, блестящим круглым камнем, который большинство людей ассоциирует с жемчугом. Но это была "бароковая жемчужина".

"Бароковая жемчужина" - это нерегулярное, естественное образование, которое может расти веками. Они славятся своими уникальными, единственными в своем роде формами. Несмотря на огромные размеры и вес, семья рыбака не придала этому большого значения. Для них это был просто необычный предмет, найденный в море.

Впоследствии рыбак все же отдал жемчужину на экспертизу и шокировал экспертов, увидев размеры находки.

Специалисты поняли, что это не просто случайный морской артефакт, а, возможно, самая натуральная жемчужина, которую когда-либо обнаружили.