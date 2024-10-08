Житель Филиппин еще в 2014 году выловил самую большую жемчужину в мире с весом 34 кг. Ее стоимость составляет 100 млн. долларов.
Главные тезисы
- На Филиппинах была выловлена самая большая жемчужина в мире весом 34 кг и стоимостью 100 млн долларов.
- Эта барочная жемчужина имеет неправильную форму и уникальные характеристики, делая ее ценной находкой.
- Рыбак, который обнаружил жемчужину, долгое время не осознавал ее значения и хранил под кроватью как талисман.
- Натуральная жемчужина вызвала восхищение у всех, кто узнал об этой удивительной находке, став источником интереса для мирового сообщества.
- Эксперты подтвердили, что это одна из самых крупных натуральных жемчужин, найденных когда-либо, добавляя загадочности истории находки на Филиппинах.
Что известно о самой большой жемчужине в мире
Отмечается , что мужчина не стал отдавать найденную жемчужину экспертам для проведения анализа, а долгое время хранил ее у себя под кроватью в качестве талисмана.
Однажды во время рыбалки в провинции Палавани, на западе Филиппин, мужчина заметил, что его якорь застрял внутри гигантского моллюска, внутри которого было что-то необычное — массивный, неправильной формы, перламутровый предмет.
Муж расценил находку как интересную, однако не смог оценить ее стоимость.
Он уложил ее под кровать, думая, что она принесет ему удачу. Рыбалка и не подозревал, что буквально спал рядом с состоянием в 100 миллионов долларов.
Что известно о ценности находки
Находка не была классическим, блестящим круглым камнем, который большинство людей ассоциирует с жемчугом. Но это была "бароковая жемчужина".
"Бароковая жемчужина" - это нерегулярное, естественное образование, которое может расти веками. Они славятся своими уникальными, единственными в своем роде формами. Несмотря на огромные размеры и вес, семья рыбака не придала этому большого значения. Для них это был просто необычный предмет, найденный в море.
Впоследствии рыбак все же отдал жемчужину на экспертизу и шокировал экспертов, увидев размеры находки.
Специалисты поняли, что это не просто случайный морской артефакт, а, возможно, самая натуральная жемчужина, которую когда-либо обнаружили.
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