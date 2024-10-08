Житель Філіппін ще у 2014 році виловив найбільшу перлину у світі з вагою 34 кг. Її вартість складає 100 млн доларів.
Головні тези:
- Житель Філіппін у 2014 році виловив найбільшу перлину у світі вагою 34 кг та вартістю 100 млн доларів.
- Він тривалий час приховував перлину під ліжком як талісман, не розуміючи її справжньої цінності.
- Знахідка виявилася бароковою перлиною, нерегулярним природним утворенням, ростом століттями, з унікальними формами.
- Сім'я рибалки спочатку не усвідомлювала значення перлини, але після експертизи зрозуміла, що це найбільша натуральна перлина, виявлена дотепер.
- Історія виявлення найбільшої перлини у світі на Філіппінах стала джерелом захоплення для усіх любителів пригод та природних чудес.
Що відомо про найбільшу перлину у світі
Зазначається, що чоловік не став віддавати знайдену перлину експертам для проведення аналізу, а тривалий час зберігав її у себе під ліжком у якості талісману.
Одного дня під час риболовлі у провінції Палавані, на заході Філіппін, чоловік помітив, що його якір застряг усередині гігантського молюска, всередині якого було щось незвичайне — масивний, неправильної форми, перламутровий предмет.
Чоловік розцінив знахідку як цікаву, однак не зміг оцінити її вартість.
Він поклав її під ліжко, думаючи, що вона принесе йому удачу. Рибалка і не підозрював, що буквально спав поруч зі статком у 100 мільйонів доларів.
Що відомо про цінність знахідки
Знахідка не була класичним, блискучим круглим каменем, який більшість людей асоціює з перлами. Натомість це була "барокова перлина".
"Барокова перлина" — це нерегулярне, природне утворення, яке може рости століттями. Вони славляться своїми унікальними, єдиними у своєму роді формами. Попри величезні розміри і вагу, сім'я рибалки не надала цьому великого значення. Для них це був просто незвичайний предмет, знайдений у морі.
Згодом рибалка все ж таки віддав перлину на експертизу і шокував експертів, коли вони побачили розміри знахідки.
Фахівці зрозуміли, що це не просто випадковий морський артефакт, а, можливо, найбільша натуральна перлина, яку будь-коли виявили.
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