На Філіппінах виловили найбільшу перлину у світі. Який вигляд вона має
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

На Філіппінах виловили найбільшу перлину у світі. Який вигляд вона має

Найбільша перлина у світі
Джерело:  online.ua

Житель Філіппін ще у 2014 році виловив найбільшу перлину у світі з вагою 34 кг. Її вартість складає 100 млн доларів. 

Головні тези:

  • Житель Філіппін у 2014 році виловив найбільшу перлину у світі вагою 34 кг та вартістю 100 млн доларів.
  • Він тривалий час приховував перлину під ліжком як талісман, не розуміючи її справжньої цінності.
  • Знахідка виявилася бароковою перлиною, нерегулярним природним утворенням, ростом століттями, з унікальними формами.
  • Сім'я рибалки спочатку не усвідомлювала значення перлини, але після експертизи зрозуміла, що це найбільша натуральна перлина, виявлена дотепер.
  • Історія виявлення найбільшої перлини у світі на Філіппінах стала джерелом захоплення для усіх любителів пригод та природних чудес.

Що відомо про найбільшу перлину у світі

Зазначається, що чоловік не став віддавати знайдену перлину експертам для проведення аналізу, а тривалий час зберігав її у себе під ліжком у якості талісману.

Одного дня під час риболовлі у провінції Палавані, на заході Філіппін, чоловік помітив, що його якір застряг усередині гігантського молюска, всередині якого було щось незвичайне — масивний, неправильної форми, перламутровий предмет.

Рибалка з Філіпіпін виловив найбільшу перлину у світі
Найбільша перлина у світі

Чоловік розцінив знахідку як цікаву, однак не зміг оцінити її вартість.

Він поклав її під ліжко, думаючи, що вона принесе йому удачу. Рибалка і не підозрював, що буквально спав поруч зі статком у 100 мільйонів доларів.

Що відомо про цінність знахідки

Знахідка не була класичним, блискучим круглим каменем, який більшість людей асоціює з перлами. Натомість це була "барокова перлина".

"Барокова перлина" — це нерегулярне, природне утворення, яке може рости століттями. Вони славляться своїми унікальними, єдиними у своєму роді формами. Попри величезні розміри і вагу, сім'я рибалки не надала цьому великого значення. Для них це був просто незвичайний предмет, знайдений у морі.

Згодом рибалка все ж таки віддав перлину на експертизу і шокував експертів, коли вони побачили розміри знахідки.

Фахівці зрозуміли, що це не просто випадковий морський артефакт, а, можливо, найбільша натуральна перлина, яку будь-коли виявили.

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