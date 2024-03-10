На Гаити в результате восстания вооруженных группировок против исполняющего обязанности премьер-министра страны Ариэля Генри в осаде оказалась столица Порт-о-Пренс.

Что происходит на Гаити

Отмечается, что в результате событий в страны США проводят эвакуацию собственной дипломатической миссии.

Опасность растет на национальном уровне: насилие в Артибонити, блокпосты на дорогах в Кап-Гаитиене и нехватка топлива на юге. Люди, живущие в столице, замкнуты, им некуда деваться. Убегающие люди не могут найти убежище в остальной стране. Столица окружена бандами. Этот город в осаде, – отмечает представитель Международной организации по миграции Филипп Бранша. Поделиться

По информации журналистов издания, после попытки гаитянских банд штурмовать правительственный квартал в Порт-о-Пренсе, США решили отправить на Гаити подразделение морской пехоты для эвакуации персонала своего посольства.

По информации представителей Минобороны США, операция по эвакуации американского персонала происходила ночью с помощью вертолета. Об эвакуации попросил Госдеп.

Что известно о восстании преступных банд на Гаити

На прошлой неделе на Гаити банды захватили две тюрьмы и освободили 4 тыс. заключенных, в том числе причастных к убийству гаитянского президента Жовенеля Моиса в 2021 году.

После этого гаитянская власть объявила чрезвычайное положение и ввела ночной комендантский час в столице.

На днях стало известно о масштабной попытке нападения гаитянских банд на правительственные здания в Порт-о-Пренс, после чего в США задумались о переброске на Гаити подразделения морпехов для обеспечения безопасности своего посольства.

Самые мощные банды Гаити объединились и совершили серию нападений на правительственные учреждения, в результате чего исполняющий обязанности премьер-министра Гаити Ариэль Генри не смог вернуться из заграничной поездки.

Из-за восстания на Гаити было объявлено чрезвычайное положение.

Последнее нападение гаитянских банд было масштабным, скоординированным и быстрым.

Банды одновременно атаковали президентский дворец, министерство внутренних дел и штаб-квартиру полиции западного округа Гаити. В ходе боев было убито около десятка нападавших.