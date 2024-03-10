На Гаити в результате восстания вооруженных группировок против исполняющего обязанности премьер-министра страны Ариэля Генри в осаде оказалась столица Порт-о-Пренс.
Что происходит на Гаити
Отмечается, что в результате событий в страны США проводят эвакуацию собственной дипломатической миссии.
По информации журналистов издания, после попытки гаитянских банд штурмовать правительственный квартал в Порт-о-Пренсе, США решили отправить на Гаити подразделение морской пехоты для эвакуации персонала своего посольства.
По информации представителей Минобороны США, операция по эвакуации американского персонала происходила ночью с помощью вертолета. Об эвакуации попросил Госдеп.
Что известно о восстании преступных банд на Гаити
На прошлой неделе на Гаити банды захватили две тюрьмы и освободили 4 тыс. заключенных, в том числе причастных к убийству гаитянского президента Жовенеля Моиса в 2021 году.
После этого гаитянская власть объявила чрезвычайное положение и ввела ночной комендантский час в столице.
На днях стало известно о масштабной попытке нападения гаитянских банд на правительственные здания в Порт-о-Пренс, после чего в США задумались о переброске на Гаити подразделения морпехов для обеспечения безопасности своего посольства.
Самые мощные банды Гаити объединились и совершили серию нападений на правительственные учреждения, в результате чего исполняющий обязанности премьер-министра Гаити Ариэль Генри не смог вернуться из заграничной поездки.
Из-за восстания на Гаити было объявлено чрезвычайное положение.
Последнее нападение гаитянских банд было масштабным, скоординированным и быстрым.
Банды одновременно атаковали президентский дворец, министерство внутренних дел и штаб-квартиру полиции западного округа Гаити. В ходе боев было убито около десятка нападавших.
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