На Гаити вооруженные группировки осадили столицу
Категория
Мир
Дата публикации

На Гаити вооруженные группировки осадили столицу

Банды на Гаити
Читати українською
Источник:  The Guardian

На Гаити в результате восстания вооруженных группировок против исполняющего обязанности премьер-министра страны Ариэля Генри в осаде оказалась столица Порт-о-Пренс.

Что происходит на Гаити

Отмечается, что в результате событий в страны США проводят эвакуацию собственной дипломатической миссии.

Опасность растет на национальном уровне: насилие в Артибонити, блокпосты на дорогах в Кап-Гаитиене и нехватка топлива на юге. Люди, живущие в столице, замкнуты, им некуда деваться. Убегающие люди не могут найти убежище в остальной стране. Столица окружена бандами. Этот город в осаде, – отмечает представитель Международной организации по миграции Филипп Бранша.

По информации журналистов издания, после попытки гаитянских банд штурмовать правительственный квартал в Порт-о-Пренсе, США решили отправить на Гаити подразделение морской пехоты для эвакуации персонала своего посольства.

По информации представителей Минобороны США, операция по эвакуации американского персонала происходила ночью с помощью вертолета. Об эвакуации попросил Госдеп.

Что известно о восстании преступных банд на Гаити

На прошлой неделе на Гаити банды захватили две тюрьмы и освободили 4 тыс. заключенных, в том числе причастных к убийству гаитянского президента Жовенеля Моиса в 2021 году.

После этого гаитянская власть объявила чрезвычайное положение и ввела ночной комендантский час в столице.

На днях стало известно о масштабной попытке нападения гаитянских банд на правительственные здания в Порт-о-Пренс, после чего в США задумались о переброске на Гаити подразделения морпехов для обеспечения безопасности своего посольства.

Самые мощные банды Гаити объединились и совершили серию нападений на правительственные учреждения, в результате чего исполняющий обязанности премьер-министра Гаити Ариэль Генри не смог вернуться из заграничной поездки.

Из-за восстания на Гаити было объявлено чрезвычайное положение.

Последнее нападение гаитянских банд было масштабным, скоординированным и быстрым.

Банды одновременно атаковали президентский дворец, министерство внутренних дел и штаб-квартиру полиции западного округа Гаити. В ходе боев было убито около десятка нападавших.

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Власти Гаити сообщили, что президента Моиза пытали перед убийством
Власти Гаити сообщили, что президента Моиза пытали перед убийством
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Полиция узнала, кто приказал убить президента Гаити
Полиция узнала, кто приказал убить президента Гаити
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
На Гаити произошло мощное землетрясение, сотни погибших — фото и видео
На Гаити произошло мощное землетрясение, сотни погибших — фото и видео

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?