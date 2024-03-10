На Гаїті внаслідок повстання озброєних угруповань проти виконуючого обов'язки прем'єр-міністра країни Аріеля Генрі в облозі опинилась столиця Порт-о-Пренс.

Що відбувається на Гаїті

Зазначається, що через події в країни США проводять евакуацію власної дипломатичної місії.

Небезпека зростає на національному рівні: насильство в Артібоніті, блокпости на дорогах у Кап-Гаїтієні та нестача палива на півдні. Люди, які живуть у столиці, замкнуті, їм нікуди подітися. Люди, які втікають, не можуть знайти притулок в решті країни. Столиця оточена бандами. Це місто в облозі, - зазначає представник Міжнародної організації з міграції Філіп Бранша. Поширити

За інформацією журналістів видання, після спроби гаїтянських банд штурмувати урядовий квартал в Порт-о-Пренс, США вирішили відправити на Гаїті підрозділ морської піхоти для евакуації персоналу свого посольства.

За інформацією представників Міноборони США, операція з евакуації американського персоналу відбувалася вночі за допомогою вертольота. Про евакуацію попросив Держдеп.

Що відомо про повстання злочинних банд на Гаїті

Минулого тижня на Гаїті банди захопили дві в'язниці та звільнили 4 тис в'язнів, зокрема причетних до вбивства гаїтянського президента Жовенеля Моіса у 2021 році.

Після цього гаїтянська влада оголосила надзвичайний стан та запровадила нічну комендантську годину в столиці.

Днями стало відомом про масштабну спробу нападу гаїтянських банд на урядові будівлі в Порт-о-Пренс, після чого в США задумались про перекидання на Гаїті підрозділу морпіхів для забезпечення безпеки свого посольства.

Найпотужніші банди Гаїті об'єдналися та вчинили серію нападів на урядові установи, в результаті чого виконуючий обов'язки прем'єр-міністра Гаїті Аріель Генрі не зміг повернутися з закордонної поїздки.

Через повстання на Гаїті було оголошено надзвичайний стан.

Останній напад гаїтянських банд був масштабним, скоординованим та швидким.

Банди одночасно атакували президентський палац, міністерство внутрішніх справ і штаб-квартиру поліції західного округу Гаїті. В ході боїв було вбито близько десятка нападників.