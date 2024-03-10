На Гаїті внаслідок повстання озброєних угруповань проти виконуючого обов'язки прем'єр-міністра країни Аріеля Генрі в облозі опинилась столиця Порт-о-Пренс.
Що відбувається на Гаїті
Зазначається, що через події в країни США проводять евакуацію власної дипломатичної місії.
За інформацією журналістів видання, після спроби гаїтянських банд штурмувати урядовий квартал в Порт-о-Пренс, США вирішили відправити на Гаїті підрозділ морської піхоти для евакуації персоналу свого посольства.
За інформацією представників Міноборони США, операція з евакуації американського персоналу відбувалася вночі за допомогою вертольота. Про евакуацію попросив Держдеп.
Що відомо про повстання злочинних банд на Гаїті
Минулого тижня на Гаїті банди захопили дві в'язниці та звільнили 4 тис в'язнів, зокрема причетних до вбивства гаїтянського президента Жовенеля Моіса у 2021 році.
Після цього гаїтянська влада оголосила надзвичайний стан та запровадила нічну комендантську годину в столиці.
Днями стало відомом про масштабну спробу нападу гаїтянських банд на урядові будівлі в Порт-о-Пренс, після чого в США задумались про перекидання на Гаїті підрозділу морпіхів для забезпечення безпеки свого посольства.
Найпотужніші банди Гаїті об'єдналися та вчинили серію нападів на урядові установи, в результаті чого виконуючий обов'язки прем'єр-міністра Гаїті Аріель Генрі не зміг повернутися з закордонної поїздки.
Через повстання на Гаїті було оголошено надзвичайний стан.
Останній напад гаїтянських банд був масштабним, скоординованим та швидким.
Банди одночасно атакували президентський палац, міністерство внутрішніх справ і штаб-квартиру поліції західного округу Гаїті. В ході боїв було вбито близько десятка нападників.
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