Компания Vast Space заявила о намерении построить и запустить на орбиту Земли приватную космическую станцию с искусственной гравитацией.

Что известно о появлении на орбите Земли космической станции с искусственной гравитацией

Первую демонстрацию работы такой станции планируют провести уже в 2028 году.

Однако полноценное развертывание станции на орбите Земли может занять от 10 до 20 лет.

Согласно планам NASA, Международная космическая станция должна прекратить работу в начале 2030 года.

США пытаются при этом избежать ситуации, когда на орбите будет оставаться только китайская космическая станция.

В рамках собственного проекта NASA в 2021 году запустило программу CLD (Commercial Low Earth Orbit Destinations), в рамках которой планируется финансирование в размере 415 миллионов долларов для разработки коммерческих орбитальных станций.

Выделенные средства были распределены между компаниями Starlab, Blue Origin и Northrop Grumman, последняя позже отказалась от участия в проекте.

Что известно о планах Vast Space

Стартап Vast Space был основан в 2021 году и не попал в число официальных участников конкурса.

Однако в компании планируют доказать свою конкурентоспособность о моменте финального отбора NASA в 2026 году.

Уже завершена разработка первого модуля Haven-1, запуск которого планируется уже в конце 2025 года за использование ракеты SpaceX.

Четыре добровольца будут находиться на станции в течение двух недель, добравшись туда на корабле Dragon.

В Vast Space ожидают, что успешное проведение миссии позволит компании присоединиться к программе CLD, поскольку пока у одной из компаний-конкурсантов нет собственной станции на орбите.

Жилая площадь модуля Haven-1 будет составлять 45 м3, а также стыковочный узел, лабораторию, зону хранения запасов для экипажа и выдвижной совместный стол под иллюминатором куполообразного высотой около метра.

Для обеспечения связи на высоте 425 км над Землей станция должна использовать лазерные каналы Starlink.

Эксплуатация модуля будет продолжаться до 2028 года, после чего он будет заменен на Haven-2, более вместительный и долговечный.

Перед выводом Haven-1 из эксплуатации Vast Space планирует провести эксперимент по созданию искусственной гравитации, имитируя уровень гравитации Луны путем вращения модуля.

Следующий этап предусматривает строительство полноценной космической станции из модулей Haven-2, первый из которых будет отправлен на орбиту в 2028 году, еще три — в 2029-2030 годах.

Базовый модуль диаметром 7 метров, который будет формировать крестообразную конструкцию станции, планируется к запуску в 2030 году. К нему присоединятся четыре ранее запущенных модуля Haven-2, еще четыре будут доставлены в 2031-2032 годах.

Общая жилая площадь станции будет составлять 550 м3, что значительно больше, чем на МКС — 388 м3.

На станции одновременно смогут находиться до 12 человек.