Компанія Vast Space заявила про намір побудувати та запустити на орбіту Землі приватну космічну станцію зі штучною гравітацією.

Що відомо про появу на орбіті Землі космічної станції зі штучною гравітацією

Зазначається, що першу демонстрацію роботи такої станції планують провести вже у 2028 році.

Однак повноцінне розгортання станції на орбіті Землі може зайняти від 10 до 20 років.

За планами NASA, Міжнародна космічна станція має припинити роботу на початку 2030 років.

США намагаються при цьому уникнути ситуації, коли на орбіті залишатиметься лише китайська космічна станція.

У рамках власного проєкту NASA у 2021 році запустило програму CLD (Commercial Low Earth Orbit Destinations) у рамках якої, планується фінансування у розмірі 415 мільйонів доларів для розробки комерційних орбітальних станцій.

Виділені кошти були розподілені між компаніями Starlab, Blue Origin та Northrop Grumman, остання пізніше відмовилась від участі у проєкті.

Що відомо про плани Vast Space

Стартап Vast Space був заснований у 2021 році і не потрапив до числах офіційних учасників конкурсу.

Однак у компанії планують довести власну конкурентоспроможність о моменту фінального відбору NASA у 2026 році.

Наразі вже завершено розробку першого модуля Haven-1, запуск якого планується вже наприкінці 2025 року за використання ракети SpaceX.

Чотири добровольці будуть знаходитись на станції протягом двох тижнів, діставшись туди на кораблі Dragon.

У Vast Space очікують, що успішне проведення місії дозволить компанії доєднатись до програми CLD, оскільки поки що не одна з компаній-конкурсантів не має власної станції на орбіті.

Житлова площа модуля Haven-1 складатиме 45 м³, а також стикувальний вузол, лабораторію, зону зберігання запасів для екіпажу та висувний спільний стіл під куполоподібним ілюмінатором висотою близько метра.

Для забезпечення зв’язку на висоті 425 км над Землею станція має використовувати лазерні канали Starlink.

Експлуатація модуля триватиме до 2028 року, після чого його буде замінено на Haven-2, більш місткий та довговічний.

Перед виведенням Haven-1 з експлуатації Vast Space планує провести експеримент зі створення штучної гравітації, імітуючи рівень гравітації Місяця шляхом обертання модуля.

Наступний етап передбачає будівництво повноцінної космічної станції з модулів Haven-2, перший з яких буде відправлений на орбіту у 2028 році, ще три — у 2029-2030 роках.

Базовий модуль діаметром 7 метрів, що формуватиме хрестоподібну конструкцію станції, планується до запуску у 2030 році. До нього приєднаються чотири раніше запущені модулі Haven-2, ще чотири буде доставлено у 2031-2032 роках.

Загальна житлова площа станції складатиме 550 м³, що значно більше, ніж на МКС — 388 м³.

На станції одночасно зможуть перебувати до 12 осіб.