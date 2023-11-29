На Солнце произошла мощная вспышка почти класса Х — чем это опасно

На Солнце зафиксирована очень мощная вспышка, которая в разы сильнее той, что многие жители европейского континента могли видеть 6 ноября этого года в виде полярных сияний.
На Солнце произошла мощная вспышка почти класса Х
Как отмечают специалисты, вспышки Х класса самые мощные. В среду, 29 ноября, эти почти X-вспышки произошли из области солнечных пятен AR3500 недалеко от центра солнечного диска.
Какие последствия для Земли
Два солнечных взрыва 29 ноября могут спровоцировать геомагнитные бури – от G1 (малые) до G2 (умеренные). Это означает, что значительные полярные сияния будут видны в более высоких широтах.
В течение 28 и 29 ноября Солнце выпустило вспышки класса М — они не так мощны, как Х-вспышки, а также шесть вспышек класса C. Они также исходили от AR3500, и оба вызвали отключение радиосвязи у западного побережья Южной Америки. То есть область AR3500 на Солнце продолжает демонстрировать бета-гамма-магнитную сложность.
В то же время геомагнитное поле Земли пока спокойно, как пишет Earth Sky. Хотя, тем не менее, исследователи отмечают, что CME от 27 ноября в сочетании с высокоскоростным солнечным ветром из корональной дыры может резко изменить геомагнитное поле Земли и вызвать геомагнитную бурю самой разной мощности.
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