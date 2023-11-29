На Солнце произошла мощная вспышка почти класса Х — чем это опасно

На Солнце зафиксирована очень мощная вспышка, которая в разы сильнее той, что многие жители европейского континента могли видеть 6 ноября этого года в виде полярных сияний.

На Солнце произошла мощная вспышка почти класса Х

Как отмечают специалисты, вспышки Х класса самые мощные. В среду, 29 ноября, эти почти X-вспышки произошли из области солнечных пятен AR3500 недалеко от центра солнечного диска.

Этот CME (выброс корональной массы) движется прямо к Земле. Синоптики космической погоды из NOAA предсказывают, что этот сгусток солнечного вещества достигнет Земли 30 ноября. Этот CME движется к нам вслед за другим CME, выпущенным из Солнца 27 ноября, который, как ожидается, достигнет нас в конце 29 ноября, уточняют исследователи. Поделиться

Какие последствия для Земли

Два солнечных взрыва 29 ноября могут спровоцировать геомагнитные бури – от G1 (малые) до G2 (умеренные). Это означает, что значительные полярные сияния будут видны в более высоких широтах.

В течение 28 и 29 ноября Солнце выпустило вспышки класса М — они не так мощны, как Х-вспышки, а также шесть вспышек класса C. Они также исходили от AR3500, и оба вызвали отключение радиосвязи у западного побережья Южной Америки. То есть область AR3500 на Солнце продолжает демонстрировать бета-гамма-магнитную сложность.

Пока Солнце имеет десять активных областей на обращенной к Земле стороне. Следующие 24 часа: сегодняшний прогноз дает 95% вероятности вспышек C, 40% вероятности вспышек M и 10% вероятности X-вспышек — таков прогноз специалистов. Поделиться

В то же время геомагнитное поле Земли пока спокойно, как пишет Earth Sky. Хотя, тем не менее, исследователи отмечают, что CME от 27 ноября в сочетании с высокоскоростным солнечным ветром из корональной дыры может резко изменить геомагнитное поле Земли и вызвать геомагнитную бурю самой разной мощности.