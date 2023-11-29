На Сонці стався потужний спалах майже класу Х — чим це небезпечно

На Сонці зафіксовано дуже потужний спалах, який у рази сильніший за той, що багато мешканців європейського континенту могли бачити 6 листопада цьогоріч у вигляді полярних сяйв.
На Сонці стався потужний спалах майже класу Х
Як зазначають фахівці, спалахи Х класу — найпотужніші. У середу, 29 листопада, ці майже X-спалахи сталися з області сонячних плям AR3500 недалеко від центру сонячного диска.
Які наслідки для Землі
Два сонячні вибухи 29 листопада можуть спровокувати геомагнітні бурі — від G1 (малі) до G2 (помірні). Це означає, що значні полярні сяйва буде видно у вищих широтах.
Протягом 28 та 29 листопада Сонце випустило спалахи класу М — вони не такі потужні, як Х-спалахи, а також шість спалахів класу C. Вони також виходили від AR3500, і обидва спричинили вимкнення радіозв'язку біля західного узбережжя Південної Америки. Тобто область AR3500 на Сонці продовжує демонструвати бета-гамма-магнітну складність.
Водночас геомагнітне поле Землі поки що спокійне, як пише Earth Sky. Хоча тим не менш дослідники наголошують, що CME від 27 листопада в поєднанні зі високошвидкісним сонячним вітром із корональної діри може різко змінити геомагнітне поле Землі та спричинити геомагнітну бурю найрізноманітнішої потужності.
Більше по темі
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-