На Сонці стався потужний спалах майже класу Х — чим це небезпечно

На Сонці зафіксовано дуже потужний спалах, який у рази сильніший за той, що багато мешканців європейського континенту могли бачити 6 листопада цьогоріч у вигляді полярних сяйв.

На Сонці стався потужний спалах майже класу Х

Як зазначають фахівці, спалахи Х класу — найпотужніші. У середу, 29 листопада, ці майже X-спалахи сталися з області сонячних плям AR3500 недалеко від центру сонячного диска.

Цей CME (викид корональної маси) рухається прямо до Землі. Синоптики космічної погоди з NOAA пророкують, що цей згусток сонячної речовини досягне Землі 30 листопада. Цей CME рухається до нас слідом за іншим CME, випущеним із Сонця 27 листопада, що, як очікується, досягне нас наприкінці 29 листопада, — уточнюють дослідники. Поширити

Які наслідки для Землі

Два сонячні вибухи 29 листопада можуть спровокувати геомагнітні бурі — від G1 (малі) до G2 (помірні). Це означає, що значні полярні сяйва буде видно у вищих широтах.

Протягом 28 та 29 листопада Сонце випустило спалахи класу М — вони не такі потужні, як Х-спалахи, а також шість спалахів класу C. Вони також виходили від AR3500, і обидва спричинили вимкнення радіозв'язку біля західного узбережжя Південної Америки. Тобто область AR3500 на Сонці продовжує демонструвати бета-гамма-магнітну складність.

Наразі Сонце має десять активних областей на зверненому до Землі боці. Наступні 24 години: сьогоднішній прогноз дає 95% імовірності спалахів C, 40% імовірності спалахів M і 10% імовірності X-спалахів, — такий прогноз фахівців. Поширити

Водночас геомагнітне поле Землі поки що спокійне, як пише Earth Sky. Хоча тим не менш дослідники наголошують, що CME від 27 листопада в поєднанні зі високошвидкісним сонячним вітром із корональної діри може різко змінити геомагнітне поле Землі та спричинити геомагнітну бурю найрізноманітнішої потужності.