На Солнце произошла самая мощная вспышка за последние 7 лет

Службы слежения за активностью Солнца зафиксировали в новогоднюю ночь сильнейшую за последние 7 лет вспышку на Солнце. Вспышка была экстремального класса с индексом X5. Предыдущая сильная вспышка последних лет произошла около трех недель назад с интенсивностью X2.8.

Новый год начался с самой мощной за семь лет вспышки на Солнце

Во время наблюдения вспышки 1 января был замечен значительный выброс коронарной массы — вещества (плазмы) из внешней атмосферы звезды. Облако плазмы отправилось в сторону Земли.

Наблюдения показали, что в результате оказалось задето только магнитное поле по краю планеты. Это вызовет сегодня полярные сияния в северных широтах и, вероятно, будет проявляться аналогичным образом завтра и послезавтра. Значительного радиопротивления не наблюдалось.

Частота и интенсивность вспышек на Солнце начали увеличиваться с началом нового 25-го цикла 11-летней активности звезды. Пик активности прогнозируется во второй половине 2024 года, хотя согласно предварительным наблюдениям его следует ожидать в первой половине 2025 года. Есть большая вероятность, что в этом году Солнце поведет себя необычным образом и 25-й цикл будет отличаться от предыдущих значительно повышенной активностью.

Наибольшую угрозу вспышки на Солнце несут спутники и экипажи космических кораблей. Вблизи Земли магнитное поле планеты защищает их от радиации. Но близость Земли несет иную угрозу. Вспышка на Солнце может породить столь сильный выброс, способный расширить ионосферу планеты и повысить ее плотность в верхних слоях. Это начнет тормозить спутники на низкой околоземной орбите (аппараты Starlink уже падали в схожих ситуациях) и к этому нужно быть заблаговременно готовым.